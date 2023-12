Le lin : une tradition familiale à la ferme Saint-Vaast | RDV Découverte 9 Rue Saint-Gerbold Le Castelet, 13 février 2024, Le Castelet.

Le Castelet Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 14:30:00

fin : 2024-02-13 16:00:00

Mathilde et Benoît Lefèvre, producteurs de lin depuis plusieurs générations, vous accueilleront dans leur exploitation agricole pour vous faire découvrir la culture du lin, sa transformation et ses différentes utilisations.

Déroulé de la visite :Présentation en images : le lin dans l’histoire, les chiffres clés, l’exploitation agricole, la culture du lin, la transformation du lin, le textile et les applications techniquesDécouverte sensorielle des différentes cultures de l’exploitation (notamment le lin : graines, huile, fibre, anas …) – Visite accessible aux PMRVisionnage de 2 films : « le lin du semis au teillage » (film tourné sur l’exploitation), la recherche et les applications techniques dans le linDécouverte du matériel agricole

L’espace boutique offre un large choix de produits en lin : linge de lit, linge de table, T-shirts, chaussettes, décoration, sacs, bijoux, graines, savons à l’huile de lin …

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

9 Rue Saint-Gerbold La Ferme Saint-Vaast

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer