Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-02-04 14:30:00

Producteurs de lin depuis plusieurs générations, Mathilde et Benoît vous accueillent à la ferme Saint-Vaast pour vous transmettre leur passion pour la culture du lin, à travers une visite guidée au cœur de leur exploitation agricole. Selon la saison, vous découvrirez le lin sous toutes ses facettes et ses 7 cultures vous seront dévoilées. Vous pourrez contempler les étendues de petites fleurs bleues ou les vertes pouces à perte de vue, vous sentirez les arômes de la fibre de lin, vous toucherez la matière à ses différents stades de transformation de la graine au tissu. Mathilde vous présentera aussi le lin dans l’histoire, sa culture, sa transformation et vous surprendra par les étonnantes applications techniques de cette fibre méconnue.

Après le visionnage de deux films, vous partirez à la découverte de la ferme et du matériel agricole dont la technologie est en constante évolution.

A l’issue de cette visite, vous comprendrez pourquoi la Normandie est la première région productrice de lin fibre au monde. Un espace boutique est également à disposition, l’occasion de faire le plein d’articles conçus à partir de cette matière écologique et durable (linge de lit et table, déco, sacs, bijoux, articles bébé, vêtement, graines …). EUR.

9 rue Saint Gerbold GARCELLES-SECQUEVILLE

Le Castelet 14540 Calvados Normandie

Catégories d'Évènement: Calvados, Le Castelet
Code postal 14540
Lieu 9 rue Saint Gerbold
Adresse 9 rue Saint Gerbold GARCELLES-SECQUEVILLE
Ville Le Castelet
Departement Calvados

