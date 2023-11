Du lin pour Noël 9 rue Saint Gerbold – Garcelles-Secqueville Le Castelet, 25 novembre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

Et si cette année vous offriez des cadeaux en lin, la petite fleur bleue emblématique de la Normandie ?

Mathilde vous accueillera à la Ferme Saint-Vaast, 9 rue Saint Gerbold, à Garcelles-Secqueville, 14540 LE CASTELET (à 15 mn au Sud de Caen) les samedis 25 novembre et 2 décembre de 9h30 à 19h00.

Vous y trouverez des idées cadeaux (Bijoux, sacs, trousses, chemises, robes, T-shirts, écharpes, chaussettes, linge de lit, bouts de lit, linge de table, torchons, tabliers, corbeilles à pain, déco, coussins, doudou en lin, cadeaux bébé, moulin à graines de lin…)..

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

9 rue Saint Gerbold – Garcelles-Secqueville Ferme Saint-Vaast – Fibre de Lin

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



This year, why not give the gift of linen, the little blue flower emblematic of Normandy?

Mathilde will welcome you at Ferme Saint-Vaast, 9 rue Saint Gerbold, Garcelles-Secqueville, 14540 LE CASTELET (15 mn south of Caen) on Saturdays November 25 and December 2 from 9.30am to 7pm.

You’ll find gift ideas (jewelry, bags, pencil cases, shirts, dresses, T-shirts, scarves, socks, bed linen, bedspreads, table linen, tea towels, aprons, bread baskets, decorations, cushions, linen comforters, baby gifts, linen seed mills…).

Este año, ¿por qué no regalar lino, la pequeña flor azul tan emblemática de Normandía?

Mathilde estará encantada de recibirle en la Ferme Saint-Vaast, 9 rue Saint Gerbold, Garcelles-Secqueville, 14540 LE CASTELET (15 minutos al sur de Caen) el sábado 25 de noviembre y el sábado 2 de diciembre de 9.30 a 19.00 h.

Encontrará ideas para regalar (joyas, bolsos, estuches, camisas, vestidos, camisetas, bufandas, calcetines, ropa de cama, colchas, manteles, paños de cocina, delantales, paneras, adornos, cojines, peluches de lino, regalos para bebés, molino de linaza, etc.).

Wie wäre es, wenn Sie dieses Jahr Geschenke aus Leinen, der kleinen blauen Blume, die für die Normandie typisch ist, verschenken würden?

Mathilde empfängt Sie in der Ferme Saint-Vaast, 9 rue Saint Gerbold, in Garcelles-Secqueville, 14540 LE CASTELET (15 Minuten südlich von Caen) an den Samstagen 25. November und 2. Dezember von 9:30 bis 19:00 Uhr.

Hier finden Sie Geschenkideen (Schmuck, Taschen, Etuis, Hemden, Kleider, T-Shirts, Schals, Socken, Bettwäsche, Bettüberwürfe, Tischwäsche, Geschirrtücher, Schürzen, Brotkörbe, Deko, Kissen, Leinen-Kuscheltuch, Babygeschenke, Leinsamenmühle…).

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité