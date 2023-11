Exposition galerie 66 – Romane Angelo 9 rue Saint Front Périgueux, 16 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Par ces temps quelque peu mouvementés, il nous faut créer des étincelles pour que les étoiles ne s’éteignent pas !

Continuons à nous rencontrer autour d’une œuvre, d’un artiste, continuons à exprimer notre liberté de parole et de penser et surtout continuons à vivre poétiquement

Nous commençons avec les monotypes de Romane Angelo.

Romane Angelo explore les liens qui nous unissent ou nous déchirent, son travail porte une universalité, et, de fait, entre en résonance avec l’actualité. Il est toujours riche de voir ou revoir une œuvre dans un contexte différent ; c’est toute la pertinence de l’art, nous aider à réfléchir et penser ce que nous traversons, et, nul doute que les monotypes de Romane Angelo s’y emploient.

Vernissage Jeudi 16 Novembre à partir de 18h30.

A bientôt !

Galerie 66, 9 rue Saint Front 24000 Périgueux

Tel : 06 31 71 41 60

Instagram : @galerie66.

2023-11-16 fin : 2023-11-30 19:00:00. EUR.

9 rue Saint Front Galerie 66

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In these somewhat turbulent times, we need to create sparks so that the stars don?t go out!

Let?s continue to meet around a work of art, an artist, let?s continue to express our freedom of speech and thought and, above all, let?s continue to live poetically

We begin with Romane Angelo’s monotypes.

Romane Angelo explores the bonds that unite us or tear us apart, and her work has a universal appeal that resonates with current events. It is always enriching to see or revisit a work in a different context; this is the whole point of art, to help us reflect and think about what we are going through, and there is no doubt that Romane Angelo?s monotypes do just that.

Opening Thursday November 16 from 6.30pm.

See you soon!

Galerie 66, 9 rue Saint Front 24000 Périgueux

Tel : 06 31 71 41 60

Instagram : @galerie66

En estos tiempos un tanto turbulentos, ¡hay que crear chispas para que no se apaguen las estrellas!

Sigamos reuniéndonos en torno a una obra de arte, a un artista, sigamos expresando nuestra libertad de expresión y de pensamiento y, sobre todo, sigamos viviendo poéticamente

Comenzamos con los monotipos de Romane Angelo.

Romane Angelo explora los lazos que nos unen o nos separan, y su obra tiene un atractivo universal que resuena con los acontecimientos actuales. Siempre es enriquecedor ver o reexaminar una obra en un contexto diferente; ese es el sentido del arte, ayudarnos a reflexionar y pensar sobre lo que estamos viviendo, y no hay duda de que los monotipos de Romane Angelo lo consiguen.

Inauguración el jueves 16 de noviembre a partir de las 18.30 h.

¡Nos vemos allí!

Galerie 66, 9 rue Saint Front 24000 Périgueux

Teléfono: 06 31 71 41 60

Instagram : @galerie66

In diesen turbulenten Zeiten müssen wir Funken sprühen lassen, damit die Sterne nicht erlöschen!

Treffen wir uns weiterhin um ein Werk, einen Künstler, drücken wir weiterhin unsere Rede- und Denkfreiheit aus und vor allem leben wir weiterhin poetisch

Wir beginnen mit den Monotypien von Romane Angelo.

Romane Angelo erforscht die Bande, die uns vereinen oder zerreißen, ihre Arbeit trägt eine Universalität in sich und tritt in der Tat in Resonanz mit der Aktualität. Es ist immer bereichernd, ein Werk in einem anderen Kontext zu sehen oder wieder zu sehen; das ist die Relevanz der Kunst, uns zu helfen, über das, was wir durchmachen, nachzudenken und zu reflektieren, und Romane Angelos Monotypien tun dies zweifellos.

Vernissage am Donnerstag, den 16. November ab 18:30 Uhr.

Bis bald!

Galerie 66, 9 rue Saint Front 24000 Périgueux

Tel: 06 31 71 41 60

Instagram: @galerie66

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Communal de Périgueux