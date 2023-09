Exposition – Out/In 9 rue Saint Front Périgueux, 28 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Fêter la fin de l’été ou le début de l’automne ?

Les deux, puisqu’il n’y a plus de saison !

Mettre à l’honneur une écrivaine ou l’association « l’Art en chemin » ?

Les deux puisque l’écrivaine est passionnée d’art et que « l’Art en chemin » mêle arts plastiques

et écriture.

Enigmatique cette soirée ?

Non! Pour clore la saison de « l’Art en chemin » la galerie 66 invite sur ses murs les œuvres originales de quelques plasticiens participants à ce deuxième opus et pour y associer l’écriture, Dominique Le Lan-Tallet lira quelques passages de son dernier roman « Une vie accordéon » !

Alors rendez-vous Jeudi 28 Septembre à 18h30 et d’ici là allez vous promener sur les chemins de Beauregard et Bassac, Clermont de Beauregard, Saint Georges de Montclard et Saint Martin des Combes !

A très bientôt !

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h..

2023-09-28 fin : 2023-10-18 19:00:00. EUR.

9 rue Saint Front Galerie 66

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Celebrating the end of summer or the beginning of autumn?

Both, because there is no season!

Honor a writer or the « Art en chemin » association?

Both, since the writer is passionate about art and « l’Art en chemin » combines the visual arts

and writing.

An enigmatic evening?

No. To close the « Art en chemin » season, Galerie 66 is inviting the original works of some of the visual artists taking part in this second opus to be displayed on its walls, and to combine them with writing, Dominique Le Lan-Tallet will be reading a few passages from her latest novel, « Une vie accordéon »!

See you on Thursday September 28 at 6.30pm, and in the meantime, take a stroll along the paths of Beauregard et Bassac, Clermont de Beauregard, Saint Georges de Montclard and Saint Martin des Combes!

See you soon!

The gallery is open Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 3pm to 7pm.

¿Celebrando el final del verano o el comienzo del otoño?

Ambas cosas, ¡porque ya no hay estación!

¿Honrar a un escritor o a la asociación « Art en chemin »?

Ambos, porque el escritor es un apasionado del arte, y « l’Art en chemin » combina las artes plásticas

y la escritura.

¿Una velada enigmática?

No. Para clausurar la temporada de « Art en chemin », la Galería 66 invita a colgar en sus paredes las obras originales de algunos de los artistas participantes en esta segunda edición y, para que la escritura no falte, Dominique Le Lan-Tallet leerá algunos pasajes de su última novela, « Une vie accordéon »

Nos vemos el jueves 28 de septiembre a las 18:30 h. Mientras tanto, ¡dé un paseo por los senderos de Beauregard y Bassac, Clermont de Beauregard, Saint Georges de Montclard y Saint Martin des Combes!

Hasta pronto

La galería está abierta de martes a sábado de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00.

Das Ende des Sommers oder den Beginn des Herbstes feiern?

Beides, da es keine Jahreszeiten mehr gibt!

Eine Schriftstellerin oder den Verein « L’Art en chemin » ehren?

Beides, da die Schriftstellerin eine Kunstliebhaberin ist und « L’Art en chemin » bildende Kunst und Kunstgewerbe miteinander verbindet

mit dem Schreiben verbindet.

Ein rätselhafter Abend?

Nein, zum Abschluss der Saison von « Kunst auf dem Weg » lädt die Galerie 66 die Originalwerke einiger bildender Künstler, die an diesem zweiten Opus teilgenommen haben, an ihre Wände ein und um das Schreiben zu verbinden, liest Dominique Le Lan-Tallet einige Passagen aus ihrem letzten Roman « Une vie accordéon » (Ein Leben auf dem Akkordeon)!

Wir sehen uns also am Donnerstag, den 28. September um 18:30 Uhr und bis dahin können Sie auf den Wegen von Beauregard und Bassac, Clermont de Beauregard, Saint Georges de Montclard und Saint Martin des Combes spazieren gehen!

Bis bald!

Die Galerie ist dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT Communal de Périgueux