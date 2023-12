« @… social » : un jeu pour parler des réseaux sociaux 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 10 avril 2024 16:00, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin ou autre Youtube partagent désormais nos vies au quotidien. Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication, de sociabilisation et parfois d’information. Encore faut-il apprendre à éviter les pièges qu’ils recèlent. C’est tout le sens du jeu @h… Social !

Es-tu prêt à tout tenter pour devenir populaire ? Sauras-tu faire face aux événements qui se présenteront sur ton chemin ? Pour remporter la partie, il faudra savoir utiliser les réseaux sociaux mais avec une petite dose de prudence..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 17:30:00. .

9 rue Saint-Exupéry Lencloître Médiathèque de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin and Youtube now share our lives on a daily basis. Social networks are fantastic tools for communicating, socializing and, in some cases, providing information. But it’s important to learn how to avoid their pitfalls. That’s what @h… Social game!

Are you ready to try anything to become popular? Will you be able to cope with the events that come your way? To win the game, you’ll need to know how to use social networks, but with a small dose of caution.

Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin y Youtube comparten ahora nuestras vidas a diario. Las redes sociales son herramientas fantásticas para comunicarnos, socializar y, a veces, incluso proporcionar información. Pero es importante aprender a evitar las trampas que esconden. Eso es lo que @h… ¡Juego social!

¿Está dispuesto a todo para hacerse popular? ¿Serás capaz de hacer frente a los acontecimientos que se te presenten? Para ganar la partida, tendrás que saber utilizar las redes sociales, pero con una pequeña dosis de precaución.

Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin und Youtube teilen nun unser tägliches Leben. Soziale Netzwerke sind großartige Kommunikations-, Sozial- und manchmal auch Informationswerkzeuge. Man muss aber auch lernen, die Fallen zu vermeiden, die sie bergen. Das ist der Sinn des Spiels @h… Social!

Bist du bereit, alles zu tun, um beliebt zu werden? Kannst du mit den Ereignissen, die sich dir in den Weg stellen, umgehen? Um das Spiel zu gewinnen, musst du wissen, wie man soziale Netzwerke nutzt, aber mit einer kleinen Portion Vorsicht.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP