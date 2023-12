Atelier numérique : Fakenews 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 1 décembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Rumeurs, fausses informations… Vous êtes parfois un peu perdus dans un monde saturé d’informations en ligne, de contenus disponibles sur Internet, et vous avez du mal à vous informer en toute confiance ?

L’objectif de l’atelier est d’acquérir quelques réflexes pour évaluer l’information en ligne et de découvrir des outils qui vous aideront à débusquer les « fakenews »..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 17:30:00. .

9 rue Saint-Exupéry Lencloître Médiathèque de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rumors, false information… Are you sometimes a little lost in a world saturated with online information and content available on the Internet, and finding it hard to inform yourself with confidence?

The aim of this workshop is to help you acquire the right reflexes to evaluate online information, and to discover tools that will help you spot « fakenews ».

Rumores, información falsa… ¿Se siente a veces un poco perdido en un mundo saturado de información y contenidos disponibles en Internet, y le resulta difícil obtener información en la que pueda confiar?

El objetivo de este taller es ayudarle a aprender a evaluar la información en línea y descubrir herramientas que pueden ayudarle a detectar noticias falsas.

Gerüchte, falsche Informationen … Sie sind manchmal etwas verloren in einer Welt, die mit Online-Informationen und im Internet verfügbaren Inhalten übersättigt ist, und es fällt Ihnen schwer, sich vertrauensvoll zu informieren?

Ziel des Workshops ist es, einige Reflexe bei der Bewertung von Online-Informationen zu erwerben und Werkzeuge zu entdecken, die Ihnen helfen, « Fakenews » aufzuspüren.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP