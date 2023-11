Pagaille en cuisine ! 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 13 décembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Avec le jeu vidéo Overcooked sur Nintendo® Switch, vous devrez, par équipe, préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux à des clients affamés.

Animation intergénérationnelle mêlant jeu vidéo et réalité, animée par la Bibliothèque Départementale de la Vienne..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:30:00. .

9 rue Saint-Exupéry Lencloître Médiathèque de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With the Overcooked video game on Nintendo® Switch, you’ll have to work in teams to prepare, cook and serve a variety of delicious dishes to hungry customers.

An intergenerational activity combining video games and reality, hosted by the Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Con el videojuego Overcooked para Nintendo® Switch, tendrás que trabajar en equipo para preparar, cocinar y servir una variedad de deliciosos platos a clientes hambrientos.

Una actividad intergeneracional que combina videojuegos y realidad, organizada por la Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Mit dem Videospiel Overcooked für Nintendo® Switch müssen Sie in Teams eine Vielzahl von köstlichen Gerichten zubereiten, kochen und hungrigen Kunden servieren.

Generationsübergreifende Animation, die Videospiel und Realität miteinander verbindet, geleitet von der Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP