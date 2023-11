L’eau 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 25 novembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Source d’énergie, de vie et de poésie, l’eau est depuis des siècles une merveilleuse inspiratrice. Douce, salée, dormante, pure, sacrée, déchaînée…tant de mots pour décrire cette muse aux mille visages ! Et si vous veniez, vous jeter à l’eau et à l’encre, écrire, jouer avec les rimes et les histoires pour la célébrer à votre tour ?

Aucune aptitude particulière en écriture ou littérature n’est requise, il suffit simplement d’avoir la curiosité et l’envie d’écrire !

Ateliers animés par Emilie de Bo’em&Colibri.

Tout public à partir de 16 ans – sur inscription..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A source of energy, life and poetry, water has been a marvellous inspiration for centuries. Sweet, salty, dormant, pure, sacred, unchained?so many words to describe this muse of a thousand faces! What if you came along, threw yourself into water and ink, wrote, played with rhymes and stories to celebrate her in your turn?

No particular aptitude for writing or literature is required, just curiosity and a desire to write!

Workshops led by Emilie de Bo?em&Colibri.

All ages 16 and up – registration required.

Fuente de energía, de vida y de poesía, el agua es desde hace siglos una maravillosa fuente de inspiración. Dulce, salada, latente, pura, sagrada, desencadenada… ¡tantas palabras para describir a esta musa de mil caras! ¿Y si vinieras tú, te lanzaras al agua y a la tinta, escribieras, jugaras con rimas e historias para celebrarla a tu vez?

No necesitas ninguna aptitud especial para la escritura o la literatura, sólo curiosidad y ganas de escribir

Talleres dirigidos por Emilie de Bo?em&Colibri.

Abierto al público en general a partir de 16 años – inscripción obligatoria.

Wasser ist eine Quelle der Energie, des Lebens und der Poesie und seit Jahrhunderten eine wunderbare Inspirationsquelle. Süß, salzig, ruhend, rein, heilig, wild… Es gibt so viele Worte, um diese Muse mit ihren tausend Gesichtern zu beschreiben! Wie wäre es, wenn Sie sich in Wasser und Tinte stürzen, schreiben, mit Reimen und Geschichten spielen, um das Wasser zu feiern?

Es sind keine besonderen schriftstellerischen oder literarischen Fähigkeiten erforderlich, nur Neugier und Lust am Schreiben!

Die Workshops werden von Emilie von Bo?em&Colibri geleitet.

Alle ab 16 Jahren – nach Anmeldung.

