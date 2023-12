Rendez-vous au bout du fil 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître, 11 avril 2024, Lencloître.

Lencloître Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 16:00:00

fin : 2024-04-11 17:30:00

Moment de convivialité autour du fil pour partager les savoir-faire : crochet, tricot, broderie, patchwork…

Les participants viennent avec leur matériel (possibilité de mettre à disposition quelques aiguilles à tricoter et pelotes de laine)

Public adulte..

Moment de convivialité autour du fil pour partager les savoir-faire : crochet, tricot, broderie, patchwork…

Les participants viennent avec leur matériel (possibilité de mettre à disposition quelques aiguilles à tricoter et pelotes de laine)

Public adulte.

Moment de convivialité autour du fil pour partager les savoir-faire : crochet, tricot, broderie, patchwork…

Les participants viennent avec leur matériel (possibilité de mettre à disposition quelques aiguilles à tricoter et pelotes de laine)

Public adulte.

.

9 rue Saint-Exupéry Lencloître Médiathèque de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par ACAP