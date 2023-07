Après-midis artistiques 9 rue Saint-Denis Montmorillon Montmorillon, 15 juillet 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

Cet été, venez participer à des ateliers gratuits au cœur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 16:30:00. .

9 rue Saint-Denis Montmorillon 9, rue Saint-Denis

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This summer, come and take part in free workshops at the heart of the Cité de l?Écrit et des Métiers du Livre.

Este verano, venga a participar en talleres gratuitos en el corazón de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre.

Nehmen Sie diesen Sommer an kostenlosen Workshops in der Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre (Stadt der Schrift und der Buchberufe) teil.

Mise à jour le 2023-06-30 par ACAP