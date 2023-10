Exposition : Occurrence – Daniel Leblond 9 Rue Rollon Le Havre, 28 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le sillage de « Ce qu’elles ont fait naître » exposé à l’abbaye de Graville en 2018, Daniel Leblond investit cette fois la Glacière pour nous proposer une nouvelle rencontre entre l’art et le sacré. Au cœur de ses peintures et de ses sculptures, il sera présenté, en avant-première, le film réalisé à l’abbaye.

Du 28 octobre au 18 novembre

Ouvert le vendredi et le samedi de 15h00 à 19h00

Vernissage : Samedi 28 octobre à 8h00.

Vendredi 2023-10-28 fin : 2023-11-18

9 Rue Rollon Galerie La Glacière

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In the wake of « Ce qu?elles ont fait naître », exhibited at Graville Abbey in 2018, Daniel Leblond takes over La Glacière this time to offer us a new encounter between art and the sacred. At the heart of his paintings and sculptures will be a preview of the film made at the abbey.

From October 28 to November 18

Open Friday and Saturday, 3:00 pm to 7:00 pm

Opening: Saturday, October 28, 8:00 am

Siguiendo la estela de « Ce qu’elles ont fait naître », expuesta en la abadía de Graville en 2018, Daniel Leblond toma esta vez La Glacière para ofrecernos un nuevo encuentro entre el arte y lo sagrado. En el centro de sus pinturas y esculturas habrá un avance de la película realizada en la abadía.

Del 28 de octubre al 18 de noviembre

Abierto viernes y sábado de 15.00 a 19.00 h

Inauguración: sábado 28 de octubre a las 8.00 h

Im Anschluss an « Ce qu’elles ont fait naître », das 2018 in der Abtei von Graville ausgestellt wurde, investiert Daniel Leblond dieses Mal in die Glacière, um uns eine neue Begegnung zwischen Kunst und dem Sakralen vorzuschlagen. Inmitten seiner Gemälde und Skulpturen wird als Vorpremiere der Film gezeigt, der in der Abtei gedreht wurde.

Vom 28. Oktober bis 18. November

Freitags und samstags von 15.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Vernissage: Samstag, 28. Oktober um 8.00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche