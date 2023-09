Exposition : « All you need is love » 9 Rue Rollon Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Glacière présente la tournée photographique de Romain Berger avec un vernissage le 16 septembre à partir de 18h ; L’occasion de découvrir le travail de l’artiste invitée Caterina Franci

Du 16 septembre au 14 octobre 2023, la galerie La Glacière accueille l’ultime étape internationale du « All you need is love » Tour, exposition des œuvres du photographe queer Romain Berger. Après Brighton, Amsterdam et deux galeries à Berlin, l’artiste salué internationalement pour la singularité et l’impertinence de ses créations présente une exposition enrichie de ses dernières œuvres en date. Quelque 30 œuvres se jouant des clichés homophobes y composent une ode à la vie, à l’amour et à la liberté d’expression. Il s’agit de sa première grande exposition en France..

9 Rue Rollon Galerie La Glacière

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



La Glacière presents Romain Berger’s photographic tour, with an opening reception on September 16 from 6pm; an opportunity to discover the work of guest artist Caterina Franci

From September 16 to October 14, 2023, Galerie La Glacière hosts the final international leg of the « All you need is love » Tour, an exhibition of work by queer photographer Romain Berger. After Brighton, Amsterdam and two galleries in Berlin, the artist, internationally acclaimed for the singularity and impertinence of his creations, presents an exhibition enriched by his latest works. Some 30 works that defy homophobic clichés form an ode to life, love and freedom of expression. This is his first major exhibition in France.

La Glacière presenta el recorrido fotográfico de Romain Berger, con una recepción inaugural el 16 de septiembre a partir de las 18.00 horas, y la oportunidad de descubrir la obra de la artista invitada Caterina Franci

Del 16 de septiembre al 14 de octubre de 2023, la Galería La Glacière acoge la última etapa internacional de la gira « All you need is love », una exposición de obras del fotógrafo queer Romain Berger. Tras Brighton, Ámsterdam y dos galerías en Berlín, el artista, aclamado internacionalmente por la singularidad y la impertinencia de sus creaciones, presenta una exposición enriquecida con sus últimos trabajos. Una treintena de obras que desafían los clichés homófobos forman una oda a la vida, al amor y a la libertad de expresión. Se trata de su primera gran exposición en Francia.

La Glacière präsentiert die Fototour von Romain Berger mit einer Vernissage am 16. September ab 18 Uhr; Eine Gelegenheit, die Arbeit der Gastkünstlerin Caterina Franci zu entdecken

Vom 16. September bis zum 14. Oktober 2023 findet in der Galerie La Glacière die letzte internationale Etappe der « All you need is love »-Tour statt, eine Ausstellung der Werke des queeren Fotografen Romain Berger. Nach Brighton, Amsterdam und zwei Galerien in Berlin präsentiert der Künstler, der international für die Einzigartigkeit und Frechheit seiner Kreationen gefeiert wird, eine Ausstellung, die um seine neuesten Werke erweitert wurde. Etwa 30 Werke, die sich gegen homophobe Klischees wenden, bilden eine Ode an das Leben, die Liebe und die Meinungsfreiheit. Es handelt sich um seine erste große Ausstellung in Frankreich.

