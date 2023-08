La crèche en poésie d’André Weckmann 9 Rue Principale Hohwiller Soultz-sous-Forêts, 22 décembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Soultz-sous-Forêts,Bas-Rhin

André Weckmann présente une lecture en poésie de textes autour de la crèche, suivi d’une soirée intimiste aux lueurs des bougies..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 21:00:00. 0 EUR.

9 Rue Principale Hohwiller

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



André Weckmann presents a poetry reading based on the Nativity scene, followed by an intimate candle-lit evening.

André Weckmann presenta una lectura poética sobre el catre, seguida de una velada íntima a la luz de las velas.

André Weckmann präsentiert eine Dichterlesung mit Texten rund um die Krippe, gefolgt von einem intimen Abend bei Kerzenschein.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte