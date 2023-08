L’ Empreinte: Nos jardins- Histoire(s) de France #2 9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac, 7 décembre 2023, Allassac.

Après Histoire(s) de France présenté l’an dernier à Tulle, Amine Adjina et Émilie Prévosteau continuent de mettre en scène cette façon spontanée et déculpabilisée de plonger dans l’histoire nationale, de Louis XIV à la Commune de Paris, des jardins à la française aux jardins ouvriers du XIXe. Zigzagant entre luttes environnementales et engagement citoyen, les trois comédiens portent avec fougue et justesse les questionnements actuels de la jeunesse et propagent ce passionnant débat jusque dans les rangs du public. Le 7 décembre à 20h30. Dans le cadre de « ça tourne »..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

9 Rue Porte du Petit Garavet

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



After Histoire(s) de France, presented last year in Tulle, Amine Adjina and Émilie Prévosteau continue to stage this spontaneous, guilt-free way of delving into national history, from Louis XIV to the Paris Commune, from French gardens to 19th-century allotments. Zigzagging between environmental struggles and civic engagement, the three comedians bring the questions of today?s youth to life with ardor and accuracy, spreading this fascinating debate to the ranks of the audience. December 7 at 8:30pm. As part of the « ça tourne » festival.

Después de Histoire(s) de France, presentada el año pasado en Tulle, Amine Adjina y Émilie Prévosteau siguen poniendo en escena esta forma espontánea y sin culpas de adentrarse en la historia nacional, de Luis XIV a la Comuna de París, de los jardines franceses a las huertas del siglo XIX. Zigzagueando entre luchas ecologistas y compromiso cívico, los tres actores llevan a escena con ardor y precisión los problemas actuales a los que se enfrentan los jóvenes, llevando este fascinante debate directamente al público. 7 de diciembre a las 20.30 h. En el marco del festival « ça tourne ».

Nach Histoire(s) de France, das letztes Jahr in Tulle aufgeführt wurde, setzen Amine Adjina und Émilie Prévosteau ihre Inszenierung dieser spontanen und unverschuldeten Art, in die nationale Geschichte einzutauchen, fort: von Ludwig XIV. bis zur Pariser Kommune, von den französischen Gärten bis zu den Schrebergärten des 19. Im Zickzack zwischen Umweltkämpfen und Bürgerengagement tragen die drei Schauspieler mit Verve und Genauigkeit die aktuellen Fragen der Jugend vor und verbreiten diese spannende Debatte bis in die Reihen des Publikums. Am 7. Dezember um 20.30 Uhr. Im Rahmen von « ça tourne ».

