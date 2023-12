Exposition nationale d’aviculture 9 Rue Pierre Lathuillère Paray-le-Monial Catégories d’Évènement: Paray-le-Monial

Début : 2024-02-18 09:00:00

fin : 2024-02-18 16:00:00 . Exposition Nationale d’Aviculture organisée par la Société Avicole du Charolais.

700 Animaux de Basse-cour en concours (volailles ,pigeons , lapins ). Plusieurs concours :

– coupe de France de la Poule Charollaise , championnat régional des volailles Bourbonnaises

– championnats régionaux des pigeons de couleur et pigeons Lynx

– championnats régionaux des lapins Argentés et Gris du Bourbonnais. Bourse aux oiseaux exotiques. Stands artisanaux et restauration les midis. EUR.

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

