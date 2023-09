Atelier Halloween à la ferme pédagogique d’Épaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers, 31 octobre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Accueil à la ferme de 2 heures pendant lesquelles vous serez immergés dans la maison d’autrefois pour y évoquer la vie sans eau ni électricité dans un décor d’Halloween. Vous irez ensuite sous le bâtiment près du bois afin de réaliser en famille votre photophore d’Halloween à partir de betteraves sucrières. Ce sera l’occasion d’aborder le thème des cultures, de la betterave, des circuits courts et du sucre avec lequel un toucher à l’aveugle vous sera proposé…

Et pour que la visite soit encore plus mémorable, venez déguisés ! Et pour faire durer la convivialité, le site sera mis à disposition pour le pique-nique jusque 13h00.

Sur réservation uniquement..

2023-10-31 13:30:00 fin : 2023-10-31 15:30:00. .

9 Rue Pierre et Marie Curie Ferme d’Epaville

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Welcome to the farm for 2 hours, during which you’ll be immersed in the house of yesteryear and reminded of life without water or electricity in a Halloween setting. You’ll then go under the building near the woods to make your own Halloween candle from sugar beet. This will be an opportunity to talk about crops, beet, short circuits and sugar, with which you’ll be offered a blind touch…

And to make the visit even more memorable, come dressed up! And to keep the conviviality going, the site will be available for picnics until 1:00 p.m.

Reservations required.

Bienvenido a la granja durante 2 horas, en las que te sumergirás en la casa de antaño y recordarás la vida sin agua ni electricidad en un ambiente de Halloween. A continuación, pasará bajo el edificio, cerca del bosque, para fabricar su propia vela de Halloween con remolacha azucarera. Será una gran oportunidad para hablar de cultivos, remolacha, cadenas de suministro cortas y azúcar, que podrás tocar a ciegas…

Y para que la visita sea aún más memorable, ¡ven disfrazado! Y para que no falte la diversión, en el recinto se podrá hacer picnic hasta las 13.00 horas.

Sólo con reserva previa.

Zweistündiger Empfang auf dem Bauernhof, während dessen Sie in das Haus von früher eintauchen und sich in einer Halloween-Dekoration an das Leben ohne Wasser und Strom erinnern werden. Anschließend gehen Sie unter das Gebäude in der Nähe des Waldes, um mit Ihrer Familie ein Halloween-Windlicht aus Zuckerrüben zu basteln. Dabei haben Sie die Gelegenheit, sich mit dem Anbau, der Rübe, kurzen Wegen und dem Zucker zu beschäftigen, den Sie blind ertasten können…

Und damit der Besuch noch unvergesslicher wird, kommen Sie verkleidet! Und damit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, wird das Gelände bis 13 Uhr für ein Picknick zur Verfügung gestellt.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche