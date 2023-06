Visite de la ferme pédagogique d’Épaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers, 31 août 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Dans le cadre d’un Été à la Ferme.

Contact avec les animaux de la ferme : chevaux, cochons, moutons, chèvres, lapins, cochons d’Inde, poussins, poules, coqs, paons, faisans, vaches… Pendant 2 heures, nous visiterons la ferme et nourrirons les animaux, les caresserons, les câlinerons… Les enfants monteront sur le poney, sur l’âne, les brosseront…

Les cinq sens en éveil pendant cet atelier !

Durée : 2h – Réservation obligatoire..

2023-08-31 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-31 11:30:00. .

9 Rue Pierre et Marie Curie

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



As part of Summer on the Farm.

Contact with farm animals: horses, pigs, sheep, goats, rabbits, guinea pigs, chicks, hens, roosters, peacocks, pheasants, cows… For 2 hours, we’ll visit the farm and feed the animals, stroke them, cuddle them… Children can ride ponies and donkeys, and brush them…

All five senses awakened during this workshop!

Duration: 2 hours – Reservations required.

En el marco de Verano en la granja.

Contacto con animales de granja: caballos, cerdos, ovejas, cabras, conejos, cobayas, pollitos, gallinas, gallos, pavos reales, faisanes, vacas… Durante 2 horas, visitaremos la granja y daremos de comer a los animales, los acariciaremos, los mimaremos… Los niños montarán en los ponis y burros y los cepillarán…

¡Los cinco sentidos se estimularán durante este taller!

Duración: 2 horas – Imprescindible reservar.

Im Rahmen von Un Été à la Ferme (Sommer auf dem Bauernhof).

Kontakt mit den Tieren auf dem Bauernhof: Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Küken, Hennen, Hähne, Pfauen, Fasane, Kühe… Zwei Stunden lang besuchen wir den Bauernhof und füttern die Tiere, streicheln sie, kuscheln mit ihnen… Die Kinder werden auf dem Pony oder dem Esel reiten, sie striegeln…

Alle fünf Sinne werden bei diesem Workshop geweckt!

Dauer: 2 Stunden – Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche