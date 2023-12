Nuits de la lecture 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 19 janvier 2024, Yvetot.

Yvetot Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:10:00

Pour les Nuits de la lecture 2024, la thématique proposée par le Centre National du Livre est celle du corps. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions.

De 18h à 18h45, la Compagnie Voili Voilà fera une lecture sur le thème du corps. A partir de 15 ans.

De 18h45 à 19h15, un pot de convivialité sera offert avec douceurs sucrées, salées et boissons fraiches.

De 19h30 à 20h10, Tacticoptik proposera un spectacle de magie et d’illusion d’optique. A partir de 5 ans..

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Yvetot Normandie Tourisme