Concert – Rouge Minnesota 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 9 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

En partenariat avec La Fée Sonore.

De l’au-delà émane une voix éthérée, soutenue par des sonorités incantatoires. C’est l’appel envoutant de Rouge Minnesota. Véritable alchimiste, la musicienne rouennaise Aminata Mendy associe voix magiques, guitares fiévreuses et nappes synthétiques pour nous transporter dans son univers surnaturel, peuplé de fantômes et de chimères. Quelque part entre l’« Heavenly Voices » de Dead Can Dance et le rock de PJ Harvey, la musique contemplative de Rouge Minnesota prend sa source dans les entrailles d’une montagne sacrée. Suivez le cours de ce fleuve aux éclats pourpres, laissez-vous envahir par le courant des passions, avant de vous abandonner sur les rivages folk et poétiques d’une artiste talentueuse..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



An ethereal voice emanates from the beyond, supported by incantatory tones. This is the bewitching call of Rouge Minnesota. A veritable alchemist, Rouen-based musician Aminata Mendy combines magical vocals, feverish guitars and synthetic layers to transport us into her supernatural universe, populated by ghosts and chimeras. Somewhere between Dead Can Dance?s « Heavenly Voices » and PJ Harvey?s rock, Rouge Minnesota?s contemplative music springs from the bowels of a sacred mountain. Follow the course of this crimson-flecked river, let yourself be swept along by the current of passions, before abandoning yourself to the folk and poetic shores of a talented artist.

Desde el más allá emana una voz etérea, apoyada por sonidos encantadores. Es la llamada hechizante de Rouge Minnesota. Verdadera alquimista, la músico de Ruán Aminata Mendy combina voces mágicas, guitarras febriles y capas sintéticas para transportarnos a su mundo sobrenatural, poblado de fantasmas y quimeras. A medio camino entre las Heavenly Voices de Dead Can Dance y el rock de PJ Harvey, la música contemplativa de Rouge Minnesota brota de las entrañas de una montaña sagrada. Siga el curso de este río carmesí y déjese arrastrar por la corriente de la pasión, antes de abandonarse a las orillas folk y poéticas de una artista de talento.

Aus dem Jenseits kommt eine ätherische Stimme, die von beschwörenden Klängen unterstützt wird. Das ist der betörende Ruf von Rouge Minnesota. Die Musikerin Aminata Mendy aus Rouen ist eine wahre Alchimistin, die magische Stimmen, fiebrige Gitarren und synthetische Klangflächen kombiniert, um uns in ihre übernatürliche Welt zu entführen, die von Geistern und Chimären bevölkert ist. Irgendwo zwischen den « Heavenly Voices » von Dead Can Dance und dem Rock von PJ Harvey entspringt die kontemplative Musik von Rouge Minnesota aus den Eingeweiden eines heiligen Berges. Folgen Sie dem Lauf dieses purpurnen Flusses, lassen Sie sich von der Strömung der Leidenschaften mitreißen, bevor Sie sich an den poetischen Folk-Ufern einer talentierten Künstlerin verlieren.

