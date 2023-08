Spectacle – Comme un poisson dans l’arbre 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 21 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Assistez au spectacle « Comme un poisson dans l’arbre » par la Spark Cie, suivi d’un atelier « Vivre dans la peau d’un DYS ». Alice, 12 ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. Les mots bougent comme des insectes… Le contraste des lettres noires sur les feuilles blanches lui fait mal à la tête. Petite fille futée, très douée pour le dessin, avec un humour décapant, elle use de subterfuges pour cacher ses difficultés. Elle craint tout simplement d’être idiote, jusqu’à l’arrivée d’un nouvel instituteur. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en œuvre toute une série d’approches de la lecture permettant à Alice de prendre confiance en elle. L’impossible devient possible. A partir de 8 ans..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:45:00. .

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Attend the show « Comme un poisson dans l?arbre » by Spark Cie, followed by a workshop « Vivre dans la peau d?un DYS ». Alice, aged 12, tells us her secret: she can’t read. Words move like insects? The contrast of black letters on white paper gives her a headache. A clever little girl with a talent for drawing and a wicked sense of humor, she uses subterfuge to hide her difficulties. She simply fears being stupid, until a new teacher arrives. He detects her dyslexia and implements a whole series of reading approaches to help Alice gain self-confidence. The impossible becomes possible. For ages 8 and up.

Asista al espectáculo « Comme un poisson dans l?arbre » de la Spark Cie, seguido de un taller titulado « Vivre dans la peau d?un DYS ». Alice, de 12 años, nos cuenta su secreto: no sabe leer. ¿Las palabras se mueven como insectos? El contraste de letras negras sobre papel blanco le da dolor de cabeza. Es una niña inteligente, con talento para el dibujo y un sentido del humor perverso, que utiliza subterfugios para ocultar sus dificultades. Simplemente teme ser estúpida, hasta que llega un nuevo profesor. Éste detecta su dislexia y pone en práctica toda una serie de enfoques sobre la lectura para ayudar a Alice a ganar confianza en sí misma. Lo imposible se convierte en posible. Para niños a partir de 8 años.

Besuchen Sie das Theaterstück « Comme un poisson dans l’arbre » der Spark Cie, gefolgt von einem Workshop « Vivre dans la peau d’un DYS » (Leben in der Haut eines DYS-Patienten). Die 12-jährige Alice verrät uns ihr Geheimnis: Sie kann nicht lesen. Die Wörter bewegen sich wie Insekten? Der Kontrast der schwarzen Buchstaben auf den weißen Blättern bereitet ihr Kopfschmerzen. Sie ist ein kluges Mädchen, das sehr gut zeichnen kann und über einen unwiderstehlichen Humor verfügt, der ihre Schwierigkeiten zu verbergen versucht. Sie fürchtet, dass sie einfach nur dumm ist, bis ein neuer Lehrer auftaucht. Der Lehrer erkennt ihre Legasthenie und führt eine Reihe von Lesemethoden ein, die Alice helfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das Unmögliche wird möglich. Ab 8 Jahren.

