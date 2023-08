Premier anniversaire du Prix Nobel d’Annie Ernaux 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 6 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La Médiathèque intercommunale célèbre le premier anniversaire du Prix Nobel de littérature, attribué en 2022 à Annie Ernaux. A l’occasion de la publication de « L’Autre Fille », ouvrage faisant dialoguer littérature et photographie, découvrez l’exposition photographique du même titre, fruit du travail de l’auteure-photographe Nadège Fagoo associé à l’écriture d’Annie Ernaux. La médiathèque vous propose d’ailleurs de la rencontrer lors du vernissage le vendredi 6 octobre à 18h30, pour un moment d’échange autour de la genèse de l’ouvrage, en présence de la librairie yvetotaise La Buissonnière. Le lendemain, samedi 7 octobre à 17h, découvrez le spectacle « La Place » (Prix Renaudot 1984) par la Compagnie Les Fou à RéAction, adaptation de l’ouvrage d’Annie Ernaux, histoire intime autour du père..

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-07 . .

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Médiathèque intercommunale is celebrating the first anniversary of the Nobel Prize for Literature, awarded in 2022 to Annie Ernaux. To mark the publication of « L?Autre Fille », a book that brings together literature and photography, discover the photographic exhibition of the same title, the fruit of the work of author-photographer Nadège Fagoo, in association with Annie Ernaux?s writing. The mediatheque invites you to meet her at the vernissage on Friday October 6 at 6.30pm, for a chat about the genesis of the book, in the presence of the Yvetot bookshop La Buissonnière. The following day, Saturday October 7 at 5pm, discover the show « La Place » (Prix Renaudot 1984) by the Compagnie Les Fou à RéAction, adapted from Annie Ernaux?s book, an intimate story about her father.

La Mediateca Intermunicipal celebra el primer aniversario del Premio Nobel de Literatura, concedido en 2022 a Annie Ernaux. Con motivo de la publicación de « L’Autre Fille », un libro que aúna literatura y fotografía, la mediateca organiza una exposición fotográfica del mismo título, realizada por la autora-fotógrafa Nadège Fagoo en asociación con la escritura de Annie Ernaux. La mediateca le invita a encontrarse con ella en el preestreno, el viernes 6 de octubre a las 18.30 h, para charlar sobre la génesis del libro, en presencia de la librería La Buissonnière de Yvetot. Al día siguiente, sábado 7 de octubre a las 17.00 h, podrá ver el espectáculo « La Place » (Premio Renaudot 1984) de la Compagnie Les Fou à RéAction, adaptación del libro de Annie Ernaux, una historia íntima sobre su padre.

Die interkommunale Mediathek feiert den ersten Jahrestag des Nobelpreises für Literatur, der 2022 an Annie Ernaux verliehen wird. Anlässlich der Veröffentlichung von « L’Autre Fille », einem Werk, das Literatur und Fotografie miteinander verbindet, ist die gleichnamige Fotoausstellung zu sehen, die das Ergebnis der Arbeit der Autorin und Fotografin Nadège Fagoo ist, die sich mit dem Schreiben von Annie Ernaux auseinandersetzt. Die Mediathek lädt Sie übrigens ein, sie bei der Vernissage am Freitag, den 6. Oktober um 18.30 Uhr zu treffen, um sich in Anwesenheit der Buchhandlung La Buissonnière aus Yvetot über die Entstehung des Buches auszutauschen. Am darauffolgenden Tag, Samstag, den 7. Oktober um 17 Uhr, können Sie das Stück « La Place » (Prix Renaudot 1984) der Compagnie Les Fou à RéAction sehen, eine Adaption des Buches von Annie Ernaux, eine intime Geschichte über den Vater.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche