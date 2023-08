Visite de la médiathèque 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 22 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Dans le cadre du Festival Terres de Paroles, profitez d’une visite guidée burlesque, littéraire et instructive de la médiathèque intercommunale proposée par la Compagnie Teatralala. A partir de 12 ans..

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 19:15:00. .

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



As part of the Terres de Paroles Festival, enjoy a burlesque, literary and instructive guided tour of the intercommunal media library, led by Compagnie Teatralala. Ages 12 and up.

En el marco del Festival Terres de Paroles, disfrute de una visita guiada burlesca, literaria e instructiva a la mediateca intermunicipal ofrecida por la compañía Teatralala. A partir de 12 años.

Im Rahmen des Festivals Terres de Paroles bietet die Compagnie Teatralala eine burleske, literarische und lehrreiche Führung durch die interkommunale Mediathek an. Ab 12 Jahren.

