Exposition – Les livres sortent de leur réserve 9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot, 16 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La médiathèque présentera en vitrine quelques documents du fonds patrimonial, cette année sur le thème du patrimoine vivant..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-30 . .

9 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The media library will be showcasing a selection of documents from its heritage collection, this year on the theme of living heritage.

La mediateca expondrá una selección de documentos de su fondo patrimonial, este año sobre el tema del patrimonio vivo.

Die Mediathek wird einige Dokumente aus dem Bestand des Kulturerbes im Schaufenster ausstellen, in diesem Jahr zum Thema « Lebendiges Kulturerbe ».

