Téléthon à Châtillon-sur-Thouet 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet, 16 novembre 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Châtillon-sur-Thouet,Deux-Sèvres

Du 16 novembre au 24 novembre 2023 :

Ventes de chocolat réalisés par les enfants de l’accueil de loisirs

Concours de pesée du Télé Thon (Chocolats à gagner) au CSC Maison Pour Tous

Le samedi 25 novembre :

De 9 h 30 à 11 h 30 – découverte sportive – à 12 h repas chaud (inscription jusqu’au 22 novembre au CSC-MPT : 13 €)

A 14 h après-midi jeux à la salle omnisports chauffée de Châtillon-sur-thouet

Le vendredi 8 décembre :

A 14h concours de belote (inscription sur place : 8 €)

20h concours de tarot (inscription sur place 10 €) Salle des conférences – sous la mairie de Châtillon-sur-Thouet.

9 rue Paul -Gellé Centre socioculturel et Maison Pour Tou

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



November 16 to November 24, 2023:

Chocolate sales by children from the leisure center

Télé Thon weighing contest (Chocolates to be won) at CSC Maison Pour Tous

Saturday, November 25 :

9:30 am to 11:30 am – sports discovery – 12 pm hot meal (registration until November 22 at CSC-MPT: 13 ?)

2 p.m. – games afternoon at the heated sports hall in Châtillon-sur-thouet

Friday December 8 :

2pm belote (on-site registration: 8 ?)

8pm tarot competition (on-site registration 10 ?) Salle des conférences – under the Châtillon-sur-Thouet town hall

Del 16 de noviembre al 24 de noviembre de 2023 :

Venta de chocolate por los niños del centro de ocio

Concurso de pesaje Télé Thon (Chocolates para ganar) en la CSC Maison Pour Tous

Sábado 25 de noviembre :

De 9.30 a 11.30 h – descubrimiento deportivo – a las 12 h comida caliente (inscripción hasta el 22 de noviembre en el CSC-MPT: 13?)

A las 14 h: tarde de juegos en el pabellón climatizado de Châtillon-sur-thouet

Viernes 8 de diciembre

A las 14:00: concurso de belote (inscripción in situ: 8?)

a las 20:00: concurso de tarot (inscripción in situ a las 10:00) Sala de conferencias – bajo el ayuntamiento de Châtillon-sur-Thouet

Vom 16. November bis zum 24. November 2023 :

Verkauf von Schokolade, die von den Kindern der Freizeitbetreuung hergestellt wurde

Wiegewettbewerb des Tele Thunfischs (Schokolade zu gewinnen) im CSC Maison Pour Tous

Am Samstag, den 25. November :

Von 9.30 bis 11.30 Uhr – sportliche Entdeckung – um 12 Uhr warmes Essen (Anmeldung bis zum 22. November im CSC-MPT: 13?)

Um 14 Uhr Spielenachmittag in der beheizten Sporthalle von Châtillon-sur-thouet

Freitag, den 8. Dezember :

Um 14 Uhr Belote-Wettbewerb (Anmeldung vor Ort: 8 ?)

20 Uhr Tarot-Wettbewerb (Einschreibung vor Ort: 10 ?) Salle des conférences – unter dem Rathaus von Châtillon-sur-Thouet

