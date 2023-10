Matinée Contes 9 rue Paul -Gellé Châtillon-sur-Thouet, 31 octobre 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Châtillon-sur-Thouet,Deux-Sèvres

Matinée conte : De petits contes mahorais et autour des monstres d’automne pour les enfants jusqu’à 8 ans..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 11:00:00. .

9 rue Paul -Gellé CSC et Maison Pour Tous

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Storytelling morning: Short tales from Mauritania and autumn monsters for children up to 8 years old.

Mañana de cuentos: Cuentos cortos de Mauritania y monstruos de otoño para niños de hasta 8 años.

Märchenvormittag : Kleine Märchen aus Mahore und rund um die Herbstmonster für Kinder bis 8 Jahre.

Mise à jour le 2023-10-25 par CC Parthenay Gâtine