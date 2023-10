Florian Lex – Imparfaits 9 Rue Pasteur Pau, 14 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître !

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian Lex la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Distribution : Florian Lex – Auteurs et mise en scène : Florian Lex et Yohann Lavéant.

Dans le cadre du Marr’athon du rire 2024.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A show you’re bound to recognize yourself in!

Like any self-respecting Frenchman, Florian Lex is a stick-in-the-mud, a grouch and a raclette fanatic. He dreams of a world where society?s dictates and everyday hassles don?t exist. But Florian knows that all this is impossible, and that it’s better to look at it with amusement, and make fun of it at every opportunity.

Cast: Florian Lex ? Written and directed by Florian Lex and Yohann Lavéant.

As part of Marr?athon du rire 2024

Un espectáculo en el que seguro que se reconoce

Como todo francés que se precie, Florian Lex es una persona que no sabe qué hacer, a la que le encanta quejarse y a la que le gusta demasiado la raclette. Sueña con un mundo en el que no existan los dictados de la sociedad ni los problemas cotidianos. Pero Florian sabe que todo esto es imposible, y que es mejor mirarlo con diversión y burlarse de él en cada oportunidad.

Reparto: Florian Lex ? Escrita y dirigida por Florian Lex y Yohann Lavéant.

En el marco del Marr?athon du rire 2024

Eine Show, in der Sie sich garantiert wiedererkennen werden!

Wie jeder gute Franzose, der etwas auf sich hält, bringt Florian Lex alles auf den Punkt, meckert gerne und liebt Raclette viel zu sehr. Er träumt von einer Welt, in der es keine gesellschaftlichen Diktate und keine alltäglichen Probleme gibt. Doch Florian weiß, dass das alles nicht möglich ist und dass es besser ist, einen amüsierten Blick darauf zu werfen und sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig zu machen.

Besetzung: Florian Lex ? Autoren und Regie: Florian Lex und Yohann Lavéant.

Im Rahmen des Marr?athon du rire 2024

