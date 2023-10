MDR – Marr’athon du rire – Têtes de gondole 9 Rue Pasteur Pau, 13 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

17h et 20h30

Venez découvrir ces deux rescapés de la vie, en Tête de Gondole, au rayon comédie ! La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti en animateur de supermarché et d’un manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas épargné. La rencontre de deux Patrick Martin. L’un veut se faire un ami, l’autre n’en a plus aucun. Deux hommes qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé. Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les personnages n’étaient pas aussi atypiques !

Auteur : Jean-Christophe Barc

Artistes : Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc

Metteur en scène : Jean-Christophe Barc

Tous public – 90 minutes.

2024-04-13. EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



5 p.m. and 8:30 p.m

Come and discover these two survivors of life, in the comedy department of Tête de Gondole! The explosive encounter of an embittered former TV presenter, now a supermarket host, and a fussy, stubborn warehouse worker who life hasn’t spared. Two Patrick Martins meet. One wants to make a friend, the other has none left. Two men trying to rebuild their lives, still trapped in their past. A play that could sink into psychological drama if the characters weren’t so atypical!

Author : Jean-Christophe Barc

Performers: Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc

Director: Jean-Christophe Barc

All audiences – 90 minutes

17.00 y 20.30 h

Venga a descubrir a estos dos supervivientes de la vida, en la Tête de Gondole, ¡en el departamento de comedia! El encuentro explosivo de un ex presentador de televisión amargado, convertido en presentador de supermercado, y un mojigato y testarudo mozo de almacén al que la vida no ha perdonado. Dos Patrick Martin se encuentran. Uno quiere hacer un amigo, al otro no le queda ninguno. Dos hombres que intentan rehacer sus vidas, aún atrapados en su pasado. Una obra que podría hundirse en el drama psicológico si los personajes no fueran tan atípicos

Autor : Jean-Christophe Barc

Intérpretes: Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc

Dirección: Jean-Christophe Barc

Todos los públicos – 90 minutos

17 Uhr und 20:30 Uhr

Entdecken Sie diese beiden Überlebenden des Lebens in Tête de Gondole, in der Abteilung für Komödien! Die explosive Begegnung zwischen einem verbitterten ehemaligen Fernsehmoderator, der zum Supermarkt-Animateur umgeschult wurde, und einem sturen und sturen Lagerarbeiter, den das Leben nicht verschont hat. Die Begegnung zweier Patrick Martins. Der eine will einen Freund finden, der andere hat keine Freunde mehr. Zwei Männer, die versuchen, sich wieder aufzubauen, und immer noch in ihrer Vergangenheit gefangen sind. Ein Stück, das in ein psychologisches Drama abgleiten könnte, wenn die Charaktere nicht so atypisch wären!

Verfasser: Jean-Christophe Barc

Darsteller: Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc

Regisseur: Jean-Christophe Barc

Alle Zuschauer – 90 Minuten

