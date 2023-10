MDR – Marr’athon du rire – Morgane Berling 9 Rue Pasteur Pau, 12 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Morgane Berling assure n’avoir rien à dire… Et pourtant ! Avec autodérision, elle frappe avec insolence… Mais elle frappe juste ! Elle a 22 ans et ne laissera personne dire que c’est le plus bel âge. A travers ses tourments et ses joies, Morgane se pose des questions existentielles sur cette sombre période qu’est la vingtaine. Partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin, Morgane ne sait plus dans quelle case de la société elle se place. Pour son premier « seule en scène », elle est bien déterminée à faire exploser ces codes, de rire de préférence !

90 minutes.

2024-04-12 fin : 2024-04-12 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morgane Berling insists she has nothing to say… But she does! With self-mockery, she strikes with insolence… But she hits the nail on the head! She’s 22 years old, and she won’t let anyone say it’s the best age. Through her torments and joys, Morgane asks herself existential questions about the dark age of twenty. Divided between Saturday night parties and the Sunday morning market, Morgane no longer knows where she fits into society. For her first « one-woman show », she’s determined to explode these codes, preferably with laughter!

90 minutes

Morgane Berling insiste en que no tiene nada que decir… Y, sin embargo, ¡lo tiene! Con autoburla, golpea con insolencia… Pero da en el clavo Tiene 22 años y no deja que nadie le diga que es la mejor edad. A través de sus tormentos y alegrías, Morgane se plantea preguntas existenciales sobre ese oscuro periodo de sus veinte años. Dividida entre las fiestas del sábado por la noche y el mercado del domingo por la mañana, Morgane ya no sabe dónde encajar en la sociedad. Para su primer espectáculo en solitario, está decidida a romper esos códigos, ¡preferiblemente a carcajadas!

90 minutos

Morgane Berling versichert, dass sie nichts zu sagen hat… Und doch! Mit Selbstironie schlägt sie frech zu… Aber sie trifft genau ins Schwarze! Sie ist 22 Jahre alt und lässt sich von niemandem sagen, dass dies das schönste Alter ist. Durch ihre Qualen und Freuden stellt sich Morgane existentielle Fragen über diese dunkle Zeit, die die Zwanziger sind. Morgane, die zwischen den Partys am Samstagabend und dem Markt am Sonntagmorgen hin- und hergerissen ist, weiß nicht mehr, in welche Schublade der Gesellschaft sie sich einordnen soll. In ihrem ersten « seule en scène » ist sie fest entschlossen, diese Codes zu sprengen – am liebsten mit Lachen!

90 Minuten

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pau