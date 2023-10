MDR – Marr’athon du rire – La folle histoire du couple 9 Rue Pasteur Pau, 7 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

14h, 16h30 et 19h

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient-ils aussi chiants au moyen âge ? Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ? Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple. Une comédie conjugale à travers les âges.

Distribution : Caroline BAL et Bertrand Fournel

Tous public – 90 minutes.

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2 p.m., 4:30 p.m. and 7 p.m

How would you have lived your married life in another era? Would your arguments be the same in 1950? Would your children be just as annoying in the Middle Ages? And would your mother-in-law be nicer in ancient times? Whether in the future or in prehistoric times, being a couple has never been easy. A marital comedy through the ages.

Cast: Caroline BAL and Bertrand Fournel

All audiences – 90 minutes

14.00, 16.30 y 19.00 horas

¿Cómo habrías vivido tu vida de casado en otra época? ¿Sus discusiones serían las mismas en 1950? ¿Serían tus hijos igual de molestos en la Edad Media? ¿Y tu suegra habría sido más simpática en la Antigüedad? Ya sea en el futuro o en la prehistoria, ser pareja nunca ha sido fácil. Una comedia matrimonial a través de los tiempos.

Reparto: Caroline BAL y Bertrand Fournel

Todos los públicos – 90 minutos

14 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr

Wie hätten Sie Ihr Eheleben in einer anderen Zeit gelebt? Wären Ihre Streitigkeiten im Jahr 1950 noch genauso? Wären Ihre Kinder im Mittelalter genauso zickig gewesen? Und wäre Ihre Schwiegermutter in der Antike netter gewesen? Ob in der Zukunft oder in der Urzeit, eine Beziehung zu führen war nie einfach. Eine Ehekomödie im Wandel der Zeit.

Besetzung: Caroline BAL und Bertrand Fournel

Alle Zuschauer – 90 Minuten

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pau