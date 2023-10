MDR – Marr’athon du rire – Toutou Youtou 9 Rue Pasteur Pau, 5 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Après le triomphe de « Marié à tout prix » lors de l’édition précédente du Marr’athon du rire, les deux comédiens reviennent pour une nouvelle pièce décapante !

Après une carrière de chanteuse, Maggy Canine décide de tout plaquer pour monter un salon de toilettage avec son fiancé : le « Toutou Youtou ». Mais à une semaine de l’ouverture, il n’est toujours pas là. C’est alors que débarque Vincent, un animateur sans gêne, qui va l’aider dans sa reconversion. Entre petits toutous et gros tracas, Maggy Canine dite La Canine va très vite… déchanter.

Distribution : Rochelle GREGORIE et Sébastien COP

Tous public – 90 minutes.

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

9 Rue Pasteur L’Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the triumph of « Marié à tout prix » at last year?s Marr?athon du rire, the two comedians are back for another scathing play!

After a career as a singer, Maggy Canine decides to leave everything behind to set up a grooming salon with her fiancé: the « Toutou Youtou ». But with just a week to go before the opening, he still hasn’t arrived. That’s when Vincent, a shameless entertainer, arrives to help him with his conversion. But Maggy Canine, known as La Canine, is about to be disappointed.

Cast: Rochelle GREGORIE and Sébastien COP

All audiences – 90 minutes

Tras el triunfo de « Marié à tout prix » en el Marr?athon du rire del año pasado, ¡los dos cómicos vuelven para otra obra mordaz!

Tras una carrera como cantante, Maggy Canine decide dejarlo todo para montar una peluquería con su prometido: « Toutou Youtou ». Pero a una semana de la inauguración, él aún no ha llegado. Es entonces cuando llega Vincent, un presentador desvergonzado, para ayudarla a hacer el cambio. Maggy Canine, o La Canine como la conocen, no tarda en desilusionarse con los perritos y los grandes problemas.

Reparto: Rochelle GREGORIE y Sébastien COP

Todos los públicos – 90 minutos

Nach dem Triumph von « Marié à tout prix » bei der letzten Ausgabe des Marr?athon du rire kehren die beiden Komödianten mit einem neuen, schrillen Stück zurück!

Nach einer Karriere als Sängerin beschließt Maggy Canine, alles hinzuschmeißen, um mit ihrem Verlobten einen Hundesalon zu eröffnen: den « Toutou Youtou ». Doch eine Woche vor der Eröffnung ist er immer noch nicht da. Da taucht Vincent, ein schamloser Moderator, auf, der ihr bei ihrer Umschulung helfen soll. Zwischen kleinen Hündchen und großen Problemen wird Maggy Canine, genannt La Canine, sehr schnell … enttäuscht.

Besetzung: Rochelle GREGORIE und Sébastien COP

Alle Zuschauer – 90 Minuten

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pau