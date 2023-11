MDR – Marr’athon du rire – Le mercredi, c’est bleu 9 Rue Pasteur Pau, 29 mars 2024, Pau.

Dans la salle d’attente de son psy, une femme délurée à la mémoire de poisson rouge, fait la rencontre inattendue d’une psychorigide Marianne.

Une comédie réjouissante, ponctuée de tocs, de manies, d’émotions et de dialogues explosifs. Un duo férocement drôle pour une heure et quart de bonne humeur !

Avec Laurence Ichas et Séverine Garcia-Ferré

Mise en Scène : Frédéric Fuertes

Tous public – 75 minutes.

In her shrink?s waiting room, a delusional woman with a memory like a goldfish unexpectedly meets a psychorigid Marianne.

A delightful comedy punctuated by quirks, idiosyncrasies, emotions and explosive dialogue. A ferociously funny duo for an hour and a quarter of good humor!

With Laurence Ichas and Séverine Garcia-Ferré

Directed by Frédéric Fuertes

All audiences – 75 minutes

En la sala de espera de su psiquiatra, una mujer delirante con memoria de pez de colores tiene un encuentro inesperado con una psicorígida, Marianne.

Una deliciosa comedia salpicada de rarezas, idiosincrasias, emociones y diálogos explosivos. Un dúo ferozmente divertido para una hora y cuarto de buen humor

Con Laurence Ichas y Séverine Garcia-Ferré

Dirigida por Frédéric Fuertes

Todos los públicos – 75 minutos

Im Wartezimmer ihres Psychiaters trifft eine verrückte Frau mit einem Gedächtnis wie ein Goldfisch unerwartet auf die psychorigide Marianne.

Eine vergnügliche Komödie, gespickt mit Ticks, Eigenheiten, Emotionen und explosiven Dialogen. Ein grimmig-komisches Duo, das eineinviertel Stunden lang für gute Laune sorgt!

Mit Laurence Ichas und Séverine Garcia-Ferré

Regie: Frédéric Fuertes

Alle Zuschauer – 75 Minuten

