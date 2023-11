Le cas Dietrich 9 Rue Pasteur Pau, 14 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un matin, Yves et Mireille se retrouvent dans leur appartement, qu’ils ne reconnaissent plus. Tout a changé, le mobilier, les voisins, l’agencement… Que s’est-il passé ? Ils se retrouvent dans un quotidien qu’ils ne reconnaissent plus. Les situations cocasses, improbables et souvent grinçantes font de cette pièce un moment de rire et d’inattendu.

Distribution : Yves Plusquellec – Mireille Humaraut – Laurence ICHAS – Jérémie ARNAUD

Mise en scène : Frédéric FUERTES

Comédie humoristique – tous publics – durée : 90 minutes.

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

9 Rue Pasteur Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One morning, Yves and Mireille find themselves in their apartment, which they no longer recognize. Everything has changed: the furniture, the neighbors, the layout? What has happened? They find themselves in a daily life they no longer recognize. The comical, improbable and often grating situations make this play a moment of laughter and the unexpected.

Cast: Yves Plusquellec – Mireille Humaraut – Laurence ICHAS – Jérémie ARNAUD

Director: Frédéric FUERTES

Comedy ? all audiences – running time: 90 minutes

Una mañana, Yves y Mireille se encuentran en su piso, que ya no reconocen. Todo ha cambiado: los muebles, los vecinos, la distribución.. ¿Qué ha ocurrido? Se encuentran en una vida cotidiana que ya no reconocen. Las situaciones divertidas, inverosímiles y a menudo chirriantes hacen de esta obra un momento de risa y de lo inesperado.

Reparto: Yves Plusquellec – Mireille Humaraut – Laurence ICHAS – Jérémie ARNAUD

Dirección: Frédéric FUERTES

Comedia para todos los públicos – duración: 90 minutos

Eines Morgens finden sich Yves und Mireille in ihrer Wohnung wieder, die sie nicht mehr wiedererkennen. Alles hat sich verändert, die Möbel, die Nachbarn, die Einrichtung? Was ist passiert? Sie finden sich in einem Alltag wieder, den sie nicht mehr wiedererkennen. Die komischen, unwahrscheinlichen und oft quietschenden Situationen machen aus diesem Stück einen Moment des Lachens und des Unerwarteten.

Besetzung: Yves Plusquellec – Mireille Humaraut – Laurence ICHAS – Jérémie ARNAUD

Regie: Frédéric FUERTES

Humoristische Komödie ? alle Altersgruppen – Dauer: 90 Minuten

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pau