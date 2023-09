L’affaire Cutwood 9 Rue Pasteur Pau, 16 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une troupe de comédiens (très) amateurs décide de présenter en public « L’Affaire Cutwood », une pièce policière. Ce soir, c’est la première ! Mais rien ne va se passer comme prévu, de textes oubliés en passant par des situations inattendues, la troupe va passer un très mauvais moment…Par contre le public, lui, assiste à une succession de gags et quiproquos qui font passer l’œuvre initiale de comédie policière à un grand moment de rires !

Nouvelle création de la troupe de l’Art Scène théâtre.

Mise en scène : Frederic Fuertes

Avec : Pierre BENECH, Nor Eddine BOUDJEDIA, Laurence ICHAS, Mireille HUMARAUT, Alhan MAFHOUM, Yves PLUSQUELLEC, Sophie THUILLIER, Floréal LAFUENTE

Comédie humoristique – Tous publics- Durée : 90 minutes.

9 Rue Pasteur L'Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A troupe of (very) amateur actors decides to present « The Cutwood Affair », a police play, in public. Tonight is the premiere! But nothing is going to happen as planned, from forgotten texts to unexpected situations, the troupe is going to have a very bad time… On the other hand, the public witnesses a succession of gags and misunderstandings that turn the initial work of detective comedy into a great moment of laughter!

New creation of the Art Scène theater company.

Director: Frederic Fuertes

With : Pierre BENECH, Nor Eddine BOUDJEDIA, Laurence ICHAS, Mireille HUMARAUT, Alhan MAFHOUM, Yves PLUSQUELLEC, Sophie THUILLIER, Floréal LAFUENTE

Comedy ? All audiences – Duration: 90 minutes

Un grupo de actores (muy) aficionados decide presentar en público « The Cutwood Affair », una obra policíaca. ¡Esta noche es el estreno! Pero nada sucederá como estaba previsto, desde textos olvidados hasta situaciones inesperadas, la troupe lo pasará muy mal… Por otro lado, el público será testigo de una sucesión de gags y malentendidos que convertirán el trabajo inicial de comedia detectivesca en un gran momento de risas!

Nueva creación de la compañía de teatro Art Scène.

Director: Frederic Fuertes

Con : Pierre BENECH, Nor Eddine BOUDJEDIA, Laurence ICHAS, Mireille HUMARAUT, Alhan MAFHOUM, Yves PLUSQUELLEC, Sophie THUILLIER, Floréal LAFUENTE

Comedia ? Todos los públicos – Duración: 90 minutos

Eine Gruppe von (sehr) Amateurschauspielern beschließt, das Kriminalstück « Der Fall Cutwood » öffentlich aufzuführen. Heute Abend ist Premiere! Doch nichts läuft so, wie es sollte, von vergessenen Texten bis hin zu unerwarteten Situationen wird die Truppe eine sehr schlechte Zeit haben, während das Publikum eine Reihe von Gags und Missverständnissen erlebt, die aus der anfänglichen Krimikomödie ein großes Lachen machen

Eine neue Kreation der Theatergruppe Art Scène.

Regie: Frederic Fuertes

Mit: Pierre BENECH, Nor Eddine BOUDJEDIA, Laurence ICHAS, Mireille HUMARAUT, Alhan MAFHOUM, Yves PLUSQUELLEC, Sophie THUILLIER, Floréal LAFUENTE

Humorvolle Komödie ? Alle Zuschauer- Dauer: 90 Minuten

