Documentaire à l’élabo 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye, 4 octobre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Documentaire « Tant qu’il y a de la vie, y’a de la vie », des clowns en ephad

Bar et petite resto dès 18h

Adhésion à l’élabo obligatoire, conseillée 5 euros.

2023-10-04 18:30:00 fin : 2023-10-04 . .

9 Rue Pasteur Boegner L’ELabo de Paulette

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Documentary « Tant qu’il y a de la vie, y’a de la vie », clowns in ephad

Bar and snack bar from 6pm

Elabo membership required, recommended 5 euros

Documental « Tant qu’il y a de la vie, y’a de la vie », payasos en residencias de ancianos

Bar y cafetería a partir de las 18.00 h

Se requiere ser socio de Elabo, se recomiendan 5 euros

Dokumentarfilm « Tant qu’il y a de la vie, y’a de la vie », Clowns in Pflegeheimen

Bar und kleines Restaurant ab 18 Uhr

Mitgliedschaft in der Elabo erforderlich, empfohlen 5 Euro

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans