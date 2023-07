FETE CHAMPÊTRE 9 Rue P. Ancel Seitz Granges-Aumontzey, 29 juillet 2023, Granges-Aumontzey.

Granges-Aumontzey,Vosges

Animations musicales et dansantes, jeux de kermesse, sculpteur à la tronçonneuse, château gonflable gratuit. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-29 16:00:00 fin : 2023-07-29 23:00:00. EUR.

9 Rue P. Ancel Seitz Place de L’eglise

Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est



Musical and dance entertainment, fairground games, chainsaw carver, free bouncy castle. Refreshments and snacks on site.

Espectáculos musicales y de danza, juegos de feria, escultor con motosierra, castillo hinchable gratuito. Refrescos y comida in situ.

Musikalische und tänzerische Unterhaltung, Kirmes-Spiele, Kettensägenschnitzer, kostenlose Hüpfburg. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES