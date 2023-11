EXPOSITION DE SABINE VANDERMOUTEN 9 Rue Notre-Dame Caux, 2 décembre 2023, Caux.

Caux,Hérault

L’artiste peintre Sabine VANDERMOUTEN expose ses oeuvres de Noël à la Table de Notre Dame à Caux..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

9 Rue Notre-Dame

Caux 34720 Hérault Occitanie



Painter Sabine VANDERMOUTEN exhibits her Christmas works at the Table de Notre Dame in Caux.

La pintora Sabine VANDERMOUTEN expone sus obras navideñas en la Table de Notre Dame de Caux.

Die Malerin Sabine VANDERMOUTEN stellt ihre weihnachtlichen Werke im Table de Notre Dame in Caux aus.

