SOIRÉE INAUGURATION DE LA BOUTIQUE « 2EME CHANCE » – BOUTIQUE 2EME CHANCE 9 rue neuve La Canourgue, 1 décembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Ouverture des portes de la nouvelle boutique rue neuve « 2ème Chance » qui vous accueillera lors de sa soirée inauguration de 17h à 18h30, apéro et petits fours, vous êtes tous les bienvenus…..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:30:00. EUR.

9 rue neuve

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Opening of the doors of the new store « 2ème Chance » which will welcome you during its inauguration evening from 17h to 18h30, aperitif and petits fours, you are all welcome….

Apertura de las puertas de la nueva tienda « 2ème Chance » en la calle nueva, que le acogerá en su velada de inauguración de 17.00 a 18.30 horas, aperitivo y petits fours, todos son bienvenidos….

Öffnung der Türen der neuen Boutique in der Rue neuve « 2ème Chance », die Sie anlässlich ihres Eröffnungsabends von 17h bis 18h30 empfangen wird, Aperitif und Petits fours, Sie sind alle willkommen….

Mise à jour le 2023-11-22 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn