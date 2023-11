EXPOSITION – GÜNTHER K – ÉMOTIONS ET LUMIÈRE 9 Rue Montmorency Béziers, 3 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La galerie Le Chameau Malin a le plaisir de vous présenter les œuvres de Günther K dont la démarche est d’emprunter les chemins de traverse à la découverte du merveilleux, d’un monde perdu et pressenti. L’artiste considère que les pigments de la peinture servent à capter et restituer la lumière et l’énergie qui va puiser dans le monde de l’inconscient. Entrée libre..

2023-10-03 10:00:00 fin : 2023-11-15 12:00:00. .

9 Rue Montmorency

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Galerie Le Chameau Malin is pleased to present the work of Günther K, whose approach is to take the byways to discover the marvellous, a lost and foreboding world. The artist sees the pigments of paint as a means of capturing and restoring the light and energy that tap into the world of the unconscious. Free admission.

La galería Le Chameau Malin se complace en presentar la obra de Günther K, cuyo planteamiento consiste en tomar los caminos y las sendas para descubrir lo maravilloso, un mundo perdido y premonitorio. El artista considera que los pigmentos de la pintura sirven para captar y restituir la luz y la energía que dan acceso al mundo del inconsciente. Entrada gratuita.

Die Galerie Le Chameau Malin freut sich, Ihnen die Werke von Günther K vorstellen zu können, dessen Ansatz darin besteht, auf der Suche nach dem Wunderbaren, einer verlorenen und erahnten Welt, die Seitenwege zu beschreiten. Der Künstler ist der Ansicht, dass die Pigmente der Malerei dazu dienen, das Licht und die Energie einzufangen und wiederzugeben, die aus der Welt des Unbewussten schöpfen. Fr

