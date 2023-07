EXPOSITION DE L’ARTISTE LILI COME – « LA VICTOIRE DES JUSTES » 9 Rue Montmorency Béziers, 19 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’artiste Lili Come expose ses peintures à la galerie Le Chameau Malin. Elle tire son inspiration de paysages imaginaires et de personnages singuliers dont l’alchimie complexe est issue de ses voyages et ses lectures. Entrée libre..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 19:00:00. .

9 Rue Montmorency

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Artist Lili Come exhibits her paintings at Le Chameau Malin gallery. She draws her inspiration from imaginary landscapes and singular characters, whose complex alchemy stems from her travels and readings. Free admission.

La artista Lili Come expone sus cuadros en la galería Le Chameau Malin. Se inspira en paisajes imaginarios y personajes singulares cuya compleja alquimia procede de sus viajes y lecturas. Entrada gratuita.

Die Künstlerin Lili Come stellt ihre Gemälde in der Galerie Le Chameau Malin aus. Sie bezieht ihre Inspiration aus imaginären Landschaften und einzigartigen Charakteren, deren komplexe Alchemie aus ihren Reisen und Lektüren stammt. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE