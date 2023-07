EXPOSITION – UN DIALOGUE SINGULIER DE GÉRARD ET NADIA L’HÉRITEAU 9 Rue Montmorency Béziers, 8 juin 2023, Béziers.

Les artistes Nadia et Gérard Lhériteau sont père et fille et produisent dans un même atelier, à partir de matériaux de récupération, des installations ou tableaux surprenants. Lui amasse des objets et s’en empare pour mettre en avant des phénomènes de société tandis que Nadia, en situation de handicap, observe et se sert dans le trésor collecté pour créer de façon compulsive des séries..

Artists Nadia and Gérard Lhériteau are father and daughter, and in the same workshop they produce surprising installations and paintings from recycled materials. He collects objects and uses them to highlight social phenomena, while Nadia, who is disabled, observes and draws on the treasure trove to compulsively create series.

Los artistas Nadia y Gérard Lhériteau son padre e hija, y en el mismo estudio producen sorprendentes instalaciones y pinturas a partir de materiales reciclados. Él colecciona objetos y los utiliza para poner de relieve fenómenos sociales, mientras que Nadia, discapacitada, observa y extrae el tesoro para crear series compulsivas.

Die Künstler Nadia und Gérard Lhériteau sind Vater und Tochter und produzieren in einem gemeinsamen Atelier aus Altmaterial überraschende Installationen oder Gemälde. Er hortet Gegenstände und greift sie auf, um gesellschaftliche Phänomene in den Vordergrund zu rücken, während Nadia, die eine Behinderung hat, beobachtet und sich aus dem gesammelten Schatz bedient, um zwanghaft Serien zu schaffen.

