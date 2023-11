Cet évènement est passé Regards [Automne] 9 rue Loubon Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Regards [Automne] 9 rue Loubon Aix-en-Provence, 25 octobre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Peintures et dessins de Miriam Hartmann..

2023-10-25 fin : 2023-11-04 . .

9 rue Loubon Galerie-Atelier À Miriam Hartmann

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Paintings and drawings by Miriam Hartmann. Pinturas y dibujos de Miriam Hartmann. Gemälde und Zeichnungen von Miriam Hartmann.

