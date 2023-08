Journées Européennes du Patrimoine – Les Archives vous ouvrent leurs portes 9 Rue Littré Périgueux, 17 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Au programme :

Les visites des parties publiques sont libres (salle d’exposition, salle de lecture, mezzanine). Si vous désirez accèder au bâtiment des Archives, vous pourrez participer aux visites guidées dont les départs se feront toutes les 30 minutes. Vous verrez notamment les magasins de conservation, les ateliers de restauration et de numérisation, les espaces de tri…

Par ailleurs vous pourrez découvrir une exposition en relation avec la thématique du patrimoine du sport et participer à des ateliers jeunes public et adultes (sigillographie, calligraphie et construction d’une maquette en bois)..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

9 Rue Littré Archives départementales de la Dordogne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program:

Visits to the public areas (exhibition room, reading room, mezzanine) are free. If you wish to enter the Archives building, you can take part in guided tours departing every 30 minutes. You’ll see the conservation stores, restoration and digitization workshops, sorting areas, etc.

You can also discover an exhibition on the theme of sports heritage, and take part in workshops for young people and adults (sigillography, calligraphy and building a wooden model).

El programa:

Las visitas a los espacios públicos (sala de exposiciones, sala de lectura, entresuelo) son gratuitas. Si desea visitar el edificio de los Archivos, puede participar en las visitas guiadas, que salen cada 30 minutos. Podrá ver los talleres de conservación, restauración y digitalización, las zonas de clasificación, etc.

También podrá ver una exposición sobre el patrimonio deportivo y participar en talleres para jóvenes y adultos (sigilografía, caligrafía y construcción de una maqueta de madera).

Auf dem Programm stehen:

Die Besuche der öffentlichen Bereiche sind frei (Ausstellungsraum, Lesesaal, Zwischengeschoss). Wenn Sie das Archivgebäude betreten möchten, können Sie an Führungen teilnehmen, die alle 30 Minuten stattfinden. Sie sehen unter anderem die Lagerräume, die Restaurierungs- und Digitalisierungswerkstätten, die Sortierräume und vieles mehr.

Außerdem können Sie eine Ausstellung zum Thema Sporterbe besuchen und an Workshops für Kinder und Erwachsene teilnehmen (Sigillographie, Kalligraphie und Bau eines Holzmodells).

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux