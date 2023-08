Journées européennes du patrimoine : Exposition « Périgord, terre de sport » 9 Rue Littré Périgueux, 11 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Du 11 au 29 Septembre

Exposition « Périgord, terre de sport »

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023, dont un des thèmes est le patrimoine du sport, les Archives départementales proposent une sélection de documents, d’affiches et des photographies issues entre autres des fonds Diaz ou Lagrange, illustrations du Périgord sportif des trente glorieuses.

Elle témoigne d’une pratique sportive ancienne et surtout variée en Dordogne : jeu de paume, plongée, rugby ou volley‐ball montrent un Périgord depuis longtemps terre de sport.

L’enquête orale, réalisée en 2005, sur les raids hippiques au trot attelé en Dordogne sera également, à cette occasion, mise en valeur.

Ouverture exceptionnelle des Archives le dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Vernissage le jeudi 14 septembre 2023 à 18h

Entrée libre du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

2023-09-11 fin : 2023-09-29

9 Rue Littré Archives départementales de la Dordogne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



September 11 to 29

Périgord, land of sport » exhibition

As part of the Journées européennes du patrimoine 2023, one of the themes of which is sports heritage, the Archives départementales are offering a selection of documents, posters and photographs from the Diaz and Lagrange collections, among others, illustrating the sporting Périgord of the glorious thirties.

It bears witness to the long-standing and above all varied practice of sport in the Dordogne: jeu de paume, diving, rugby and volleyball are all examples of a Périgord that has long been a land of sport.

The oral survey carried out in 2005 on harnessed trotting horse raids in the Dordogne will also be highlighted.

Special opening of the Archives on Sunday, September 17, from 2pm to 6pm.

Opening on Thursday, September 14, 2023 at 6pm

Free admission Monday to Friday, 8.30am to 5pm

Del 11 al 29 de septiembre

Exposición « Perigord, tierra de deporte

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023, uno de cuyos temas es el patrimonio deportivo, los Archivos Departamentales ofrecen una selección de documentos, carteles y fotografías de las colecciones Diaz y Lagrange, entre otras, que ilustran el Périgord deportivo de los gloriosos años treinta.

Es el testimonio de una larga y variada historia del deporte en Dordoña, con juegos como el jeu de paume, el submarinismo, el rugby o el voleibol, que demuestran que el Périgord ha sido durante mucho tiempo una región deportiva.

También se hará hincapié en la encuesta oral realizada en 2005 sobre las incursiones de caballos trotones enjaezados en la Dordoña.

Apertura extraordinaria de los Archivos el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas.

Inauguración el jueves 14 de septiembre de 2023 a las 18:00 h

Entrada gratuita de lunes a viernes, de 8.30 a 17.00 h

Vom 11. bis 29. September

Ausstellung « Périgord, terre de sport » (Périgord, Land des Sports)

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2023, deren Thema unter anderem das Kulturerbe des Sports ist, zeigen die Archives départementales eine Auswahl an Dokumenten, Plakaten und Fotografien, die unter anderem aus den Beständen von Diaz oder Lagrange stammen und das sportliche Périgord der dreißig glorreichen Jahre illustrieren.

Sie zeugt von einer langjährigen und vor allem vielfältigen Sportpraxis in der Dordogne: Jeu de paume, Tauchen, Rugby oder Volleyball zeigen ein Périgord, das seit langem ein Land des Sports ist.

Die 2005 durchgeführte mündliche Umfrage über Trabrennen in der Dordogne wird bei dieser Gelegenheit ebenfalls hervorgehoben.

Sonderöffnung des Archivs am Sonntag, dem 17. September, von 14 bis 18 Uhr.

Vernissage am Donnerstag, den 14. September 2023 um 18 Uhr

Freier Eintritt von Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr

Mise à jour le 2023-08-28 par OT de Périgueux