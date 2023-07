Exposition « Cinématomime, un parcours vivant » 9 Rue Littré Périgueux, 26 mai 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Du 26 Mai au 27 Juillet

Exposition « Cinématomime, un parcours vivant »

Pour les 40 ans de Mimos, L’Odyssée et Le Groupe Zur proposent une exposition rétrospective sur la place du corps de l’acteur dans les spectacles programmés dans le « in » du festival.

Au cœur d’un parcours immersif, le visiteur en devient l’acteur. Écran de sable ou de vapeur à déclencher, projections à mettre en mouvement, carnets à feuilleter, miroir où se mêlent archives et réalité, coups de téléphone des anciens directeurs·rices de Mimos… Autant de supports pour une découverte active et ludique de quarante années de spectacles joués à Périgueux. Un voyage vivant, unique et propre à chacun.

Partenariat : Ville de Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, L’Odyssée, Médiathèque Pierre Fanlac, Groupe ZUR..

2023-05-26 fin : 2023-07-27 . EUR.

9 Rue Littré

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



May 26 to July 27

Cinématomime, a living journey » exhibition

To mark the 40th anniversary of Mimos, L?Odyssée and Le Groupe Zur are presenting a retrospective exhibition on the role of the actor?s body in the shows programmed as part of the festival?s « in » section.

At the heart of an immersive journey, the visitor becomes the actor. Sand or steam screens to trigger, projections to set in motion, notebooks to leaf through, a mirror in which archives and reality mingle, telephone calls from former Mimos directors? These are just a few of the ways in which you can actively and playfully discover forty years of shows staged in Périgueux. A lively journey, unique and unique to each individual.

Partnership: Ville de Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, L?Odyssée, Médiathèque Pierre Fanlac, Groupe ZUR.

Del 26 de mayo al 27 de julio

Exposición « Cinématomime, un viaje vivo

Con motivo del 40º aniversario de Mimos, L’Odyssée y Le Groupe Zur organizan una exposición retrospectiva sobre el papel del cuerpo del actor en los espectáculos programados dentro de la programación « in » del festival.

En el corazón de un viaje inmersivo, el visitante se convierte en actor. Pantallas de arena o vapor para activar, proyecciones para poner en marcha, cuadernos para hojear, un espejo que mezcla archivos y realidad, llamadas telefónicas de antiguos directores de Mimos? Estas son sólo algunas de las maneras de explorar de forma activa y lúdica cuarenta años de espectáculos representados en Périgueux. Es un recorrido vivo, único y propio de cada uno.

Colaboración: Ville de Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, L’Odyssée, Médiathèque Pierre Fanlac, Groupe ZUR.

Vom 26. Mai bis zum 27. Juli

Ausstellung « Cinématomime, ein lebendiger Parcours »

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Mimos präsentieren L?Odyssée und Le Groupe Zur eine retrospektive Ausstellung über die Rolle des Körpers des Schauspielers in den Aufführungen, die im « in » des Festivals programmiert wurden.

In einem immersiven Parcours wird der Besucher zum Akteur. Sand- oder Dampfbildschirm zum Auslösen, Projektionen zum Bewegen, Notizbücher zum Blättern, ein Spiegel, in dem sich Archiv und Realität vermischen, Telefonanrufe der ehemaligen Direktoren von Mimos? All diese Medien ermöglichen eine aktive und spielerische Entdeckung von vierzig Jahren Aufführungen in Périgueux. Eine lebendige, einzigartige und individuelle Reise.

Partner: Stadt Périgueux, Conseil départemental de la Dordogne, L’Odyssée, Mediathek Pierre Fanlac, Groupe ZUR.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Périgueux