Assemblée générale Union Cycliste 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay, 25 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

L’assemblée générale du club Union Cyclisme aura lieu Samedi 25 Novembre prochain, à partir de 17h30, dans les locaux du Centre Pierre Cardinal (salle du foyer – bar) au Puy en Velay.

2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

9 Rue Jules Vallès Centre Pierre Cardinal – (Salle du foyer – bar)

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The general meeting of the Union Cyclisme club will take place on Saturday November 25, starting at 5.30pm, at the Centre Pierre Cardinal (foyer room ? bar) in Le Puy en Velay

La asamblea general del club Union Cyclisme se celebrará el sábado 25 de noviembre a partir de las 17.30 horas en el Centre Pierre Cardinal (sala del vestíbulo ? bar) de Le Puy en Velay

Die Generalversammlung des Vereins Union Cyclisme findet am kommenden Samstag, den 25. November, ab 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Centre Pierre Cardinal (Saal des Foyers ? Bar) in Le Puy en Velay statt

