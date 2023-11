Marché de Noël au Domaine Goutorbe 9 Rue Jeanson Aÿ-Champagne, 20 décembre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

L’équipe du Domaine Goutorbe est heureuse de vous présenter les artisans qui seront présents lors de ce Marché de Noël du Mercredi 20 Décembre prochain.

Parmi ces 7 exposants présents dès 17h vous pourrez rencontrer :

– Huile d’olive Domaine de Pécoulette

Artisan-producteur d’huile d’olive artisanale

– La miellerie d’Apolline

Apiculteur, miels et douceurs artisanales de la ruche

– Felicite Leduc – La Fée Mandala

Artiste tableaux et mandalas

Instagram : @la.fee.mandala

– La sacoche à Rita

Artisan créatrice en couture et création écolos

– Agence Siddhi Communication – Magoune

Graphiste et Créatrice de Mugs Inspirants

– Diciélàba

Artisan créatrice de déco, bijoux et accessoires

– Les cent sièges Hélène PAIN

Artisan d’art Tapissier de siège et coussins haute couture

Vous retrouverez aussi sur place :

– Des animations pour enfants

– Un foodtruck de restauration sucrée et salée

– Du vin chaud préparé par L’association « Les Costumés Agéens »

– Nos cuvées et côteaux du Domaine Goutorbe

Puis à 20h un CONCERT surprise de clôture

Nous avons hâte de vous accueillir !! ✨.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 21:30:00. .

9 Rue Jeanson Champagne H. Goutorbe

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



The Domaine Goutorbe team is delighted to present the artisans who will be present at the Christmas Market on Wednesday December 20.

Among the 7 exhibitors present from 5pm, you’ll be able to meet :

– Domaine de Pécoulette olive oil

Artisanal olive oil producer

– La miellerie d’Apolline

Beekeeper, honeys and artisanal sweets from the hive

– Felicite Leduc – La Fée Mandala

Artist, paintings and mandalas

Instagram : @la.fee.mandala

– La sacoche à Rita

Artisan designer of eco-friendly sewing and creations

– Agence Siddhi Communication – Magoune

Graphic Designer and Creator of Inspiring Mugs

– Diciélàba

Artisan designer of home decor, jewelry and accessories

– Les cent sièges Hélène PAIN

Artisan upholsterer of haute couture seats and cushions

You’ll also find :

– Entertainment for children

– A foodtruck serving sweet and savoury dishes

– Mulled wine prepared by the « Les Costumés Agéens » association

– Our Domaine Goutorbe vintages and côteaux

Then at 8pm a surprise closing CONCERT?

We look forward to welcoming you!

El equipo del Domaine Goutorbe tiene el placer de presentarle a los artesanos que participarán en el Mercado de Navidad el miércoles 20 de diciembre.

Entre los 7 expositores presentes a partir de las 17 h, podrá conocer a :

– Aceite de oliva Domaine de Pécoulette

Productor artesanal de aceite de oliva

– La miellerie d’Apolline

Apicultor, mieles y dulces caseros de la colmena

– Felicite Leduc – La Fée Mandala

Artista de pinturas y mandalas

Instagram : @la.fee.mandala

– La cartera de Rita

Diseñadora artesana de costura y creaciones ecológicas

– Agencia de comunicación Siddhi – Magoune

Diseñadora gráfica y creadora de tazas inspiradoras

– Diciélàba

Diseñadora artesana de decoración para el hogar, joyas y accesorios

– Les cent sièges Hélène PAIN

Artesana tapicera de asientos y cojines de alta costura

También encontrará in situ :

– Entretenimiento para niños

– Un foodtruck que sirve platos dulces y salados

– Vino caliente preparado por la asociación « Les Costumés Agéens

– Nuestras cosechas y côteaux de Domaine Goutorbe

A las 20:00 h, un CONCIERTO sorpresa de clausura..

Estaremos encantados de recibirle

Das Team der Domaine Goutorbe freut sich, Ihnen die Kunsthandwerker vorzustellen, die auf dem Weihnachtsmarkt am Mittwoch, dem 20. Dezember, vertreten sein werden.

Unter diesen 7 Ausstellern, die ab 17 Uhr anwesend sind, können Sie :

– Huile d’olive Domaine de Pécoulette (Olivenöl)

Handwerker und Produzent von handwerklich hergestelltem Olivenöl

– La miellerie d’Apolline (Honigfabrik)

Imker, Honig und handwerkliche Leckereien aus dem Bienenstock

– Felicite Leduc – Die Mandala-Fee

Künstlerin Bilder und Mandalas

Instagram: @la.fee.mandala

– La sacoche à Rita (Ritas Tasche)

Handwerkerin und Designerin für umweltfreundliche Näharbeiten und Kreationen

– Agentur Siddhi Communication – Magoune

Grafikdesignerin und Designerin von inspirierenden Tassen

– Diciélàba

Kunsthandwerkerin, die Deko, Schmuck und Accessoires entwirft

– Les cent sièges Hélène PAIN

Kunsthandwerkerin Polsterin für Sitzmöbel und Haute Couture-Kissen

Außerdem finden Sie vor Ort :

– Animationen für Kinder

– Ein Foodtruck mit süßen und herzhaften Speisen

– Glühwein, zubereitet vom Verein « Les Costumés Agéens »

– Unsere Cuvées und Côteaux der Domaine Goutorbe

Dann um 20 Uhr ein Überraschungs-Abschlusskonzert?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!??

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts