Marche nationale pour la vue 9 Rue Jeanne d’Arc Rouen, 14 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Marche organisée sous l’égide de l’IRRP par l’ASPTT Rouen randonnée, le Centre Normandie Lorraine affilié à la Fédération des aveugles de France et le Lions Club Rouen Drakkar.

L’association IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire), créée en 1986 par Arielle Dumas, reconnue d’intérêt général, s’est fixée deux missions principales : lutter contre l’isolement des patients atteints de maladies dégénératives de la rétine et soutenir financièrement la recherche médicale pour vaincre ces pathologies.

ACCUEIL : 9 H 30 / DÉPART : 10H

Vestiges Église St Vincent 9 rue Jeanne d’Arc

Petit déjeuner offert par le Lions Club de Rouen Drakkar.

Venez marcher au profit de la recherche médicale sur les pathologies de la vue, auprès de notre parrain Joé QUEVILLON non-voyant, quadruple champion de France de pétanque pour déficients visuels

Marche de 4 km : ouverte à tous publics – accessible à tous

Un agréable parcours, riche par les lieux historiques de la ville de Rouen par

lesquels nous cheminerons comme :

Le Gros Horloge – la tour St André – la fontaine gallo-romaine place de la Pucelle – l’Hôtel de Bourgtheroulde – le temple St Eloi – la maison natale de Pierre Corneille – la place du Vieux Marché où Jeanne d’Arc fût brûlée – le palais de Justice – le portail du prieuré de St lô – le musée des Beaux-Arts – la place Rougemare – l’abbatiale St Ouen – l’église St Maclou – la cathédrale Notre Dame – le bureau de Finance.

DES ANIMATIONS VOUS SERONT PROPOSÉES

. Contrôle gratuit de la vue,

proposé dans le cadre des journées de la vue Lions

. Stand de sensibilisation ludique

A l’arrivée, le verre de l’amitié vous sera offert par l’IRRP

Tarifs :

– Marche : 6 €

– Marche + t-shirt : 15 €

– Soutien moral + livraison t-shirt : 15 €.

2023-10-14 09:30:00 fin : 2023-10-14 . .

9 Rue Jeanne d’Arc

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Walk organized under the aegis of the IRRP by the ASPTT Rouen randonnée, the Centre Normandie Lorraine affiliated to the Fédération des aveugles de France and the Lions Club Rouen Drakkar.

The IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire) association, founded in 1986 by Arielle Dumas and recognized as a non-profit organization, has set itself two main missions: to combat the isolation of patients suffering from degenerative retinal diseases, and to provide financial support for medical research into overcoming these pathologies.

WELCOME: 9:30 AM / DEPARTURE: 10 AM

Vestiges Église St Vincent 9 rue Jeanne d?Arc

Breakfast hosted by the Lions Club of Rouen Drakkar.

Come and walk in aid of medical research into sight disorders, with our blind sponsor Joé QUEVILLON, four-time French pétanque champion for the visually impaired

4 km walk: open to all ? accessible to all

A pleasant route, rich in historic sites in the city of Rouen

historic sites, such as

Le Gros Horloge ? la tour St André ? la fontaine gallo-romaine place de la Pucelle ? l?Hôtel de Bourgtheroulde ? le temple St Eloi ? la maison natale de Pierre Corneille ? la place du Vieux Marché où Jeanne d?Arc f?brûlée ? le palais de Justice ? le portail du prieuré de St lô ? le musée des Beaux-Arts ? la place Rougemare ? l?abbatiale St Ouen ? l?église St Maclou ? la cathédrale Notre Dame ? le bureau de Finance.

ENTERTAINMENT ON OFFER

. Free eye test,

as part of Lions Sight Days

. Fun awareness booth

At the finish line, a welcome drink will be offered by the IRRP

Prices :

– Walk: 6 ?

– Walk + t-shirt: 15 ?

– Moral support + t-shirt delivery: 15 ?

Marcha organizada bajo los auspicios del IRRP por la ASPTT Rouen randonnée, el Centre Normandie Lorraine afiliado a la Fédération des aveugles de France y el Lions Club Rouen Drakkar.

La asociación IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire), creada en 1986 por Arielle Dumas y reconocida de utilidad pública, se ha fijado dos misiones principales: luchar contra el aislamiento de los pacientes que padecen enfermedades degenerativas de la retina y apoyar financieramente la investigación médica para superar estas enfermedades.

BIENVENIDA: 9.30 H / SALIDA: 10 H

Vestigios de la Iglesia de San Vicente 9 rue Jeanne d’Arc

Desayuno ofrecido por el Club de Leones de Rouen Drakkar.

Venga a caminar en beneficio de la investigación médica sobre las enfermedades de la vista, con nuestro padrino invidente Joé QUEVILLON, cuatro veces campeón de Francia de petanca para deficientes visuales

Marcha de 4 km: abierta a todos ? accesible a todos

Un recorrido agradable, rico en lugares históricos de la ciudad de Ruán

la ciudad de Rouen:

El Gros Horloge ? la torre St André ? la fuente galo-romana de la plaza de la Pucelle ? el Hôtel de Bourgtheroulde ? el Temple St Eloi ? la casa natal de Pierre Corneille ? la plaza du Vieux Marché donde fue quemada Juana de Arco ? el Palacio de Justicia ? la puerta del Priorato de St Lô ? el Museo de Bellas Artes ? la plaza Rougemare ? la iglesia abacial de St Ouen ? la iglesia de St Maclou ? la catedral de Notre Dame ? la Delegación de Hacienda.

OFERTA DE OCIO

. Examen de la vista gratuito,

como parte de las Jornadas Leonísticas de la Vista

. Stand de sensibilización

En la línea de meta, el IRRP le ofrecerá una bebida amistosa

Precios :

– Marcha: 6 ?

– Caminata + camiseta: 15€

– Apoyo moral + entrega de camiseta: 15€

Diese Wanderung wurde unter der Schirmherrschaft des IRRP von der ASPTT Rouen randonnée, dem Centre Normandie Lorraine, das der Fédération des aveugles de France angehört, und dem Lions Club Rouen Drakkar organisiert.

Der 1986 von Arielle Dumas gegründete Verein IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire) ist als gemeinnützig anerkannt und hat sich zwei Hauptaufgaben gesetzt: die Isolation von Patienten mit degenerativen Netzhauterkrankungen zu bekämpfen und die medizinische Forschung zur Überwindung dieser Krankheiten finanziell zu unterstützen.

EMPFANG: 9:30 UHR / ABFAHRT: 10:00 UHR

Überreste der Kirche St Vincent 9 rue Jeanne d’Arc

Frühstück, das vom Lions Club Rouen Drakkar angeboten wird.

Gehen Sie zugunsten der medizinischen Forschung zu Augenerkrankungen mit unserem blinden Paten Joé QUEVILLON, dem vierfachen französischen Meister im Pétanque für Sehbehinderte, spazieren

4 km lange Wanderung: offen für alle ? für alle zugänglich

Eine angenehme Strecke, die reich an historischen Orten der Stadt Rouen ist

durch die wir wandern werden wie :

Die Gros Horloge ? der Turm St André ? der gallo-römische Brunnen auf dem Place de la Pucelle ? das Hôtel de Bourgtheroulde ? der Tempel St Eloi ? das Geburtshaus von Pierre Corneille ? der Place du Vieux Marché, wo Jeanne d’Arc verbrannt wurde ? der Justizpalast ? das Portal des Priorats von St lô ? das Museum der Schönen Künste ? der Place Rougemare ? die Abteikirche St Ouen ? die Kirche St Maclou ? die Kathedrale Notre Dame ? das Finanzamt.

ANIMATIONEN WERDEN IHNEN ANGEBOTEN

. Kostenlose Überprüfung der Sehkraft,

wird im Rahmen der Lions-Sehtage angeboten

. Spielerischer Aufklärungsstand

Nach der Ankunft lädt Sie das IRRP zu einem Glas Freundschaft ein

Preise:

– Wanderung: 6 ?

– Wanderung + T-Shirt: 15 ?

– Moralische Unterstützung + T-Shirt-Lieferung: 15 ?

