Chasse aux trésors de Noël : Des fourneaux et des hommes 9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen, 25 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Partez à la recherche du mot trésor. Pour cela, à chaque étape de votre parcours, pensez à noter votre indice. Par déduction logique, vous devriez trouver à la fin le mot trésor. Bonne chance ! Récompense à la clé..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

9 rue Jeanne d’Arc

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Go in search of the word treasure. At each step of your journey, remember to write down your clue. By logical deduction, you should find the word treasure at the end. Good luck! Reward at the key.

Ve en busca de la palabra tesoro. En cada etapa de tu viaje, recuerda anotar tu pista. Por deducción lógica, deberías encontrar la palabra tesoro al final. Buena suerte Recompensa por sus esfuerzos.

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Wort Schatz. Denken Sie dazu bei jedem Schritt auf Ihrem Weg daran, Ihren Hinweis zu notieren. Durch eine logische Schlussfolgerung sollten Sie am Ende das Wort Schatz finden. Viel Glück! Belohnung.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte