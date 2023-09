Visite guidée de l’exposition : Le wagon De Dietrich, roi du fret ferroviaire 9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen, 8 octobre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Visite guidée de l’exposition temporaire Le wagon De Dietrich, roi du fret ferroviaire. Cette exposition offre une belle rétrospective sur une entreprise fleuron de l’Alsace..

2023-10-08

9 rue Jeanne d’Arc

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour of the temporary exhibition The De Dietrich wagon, king of rail freight. This exhibition offers a beautiful retrospective on a flagship company of Alsace.

Visita guiada a la exposición temporal Le wagon De Dietrich, roi du fret ferroviaire. Esta exposición ofrece una hermosa retrospectiva sobre una empresa emblemática de Alsacia.

Führung durch die Sonderausstellung Le wagon De Dietrich, roi du fret ferroviaire (Der De Dietrich-Wagen, König des Schienengüterverkehrs). Diese Ausstellung bietet einen schönen Rückblick auf ein elsässisches Vorzeigeunternehmen.

